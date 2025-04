Notamment dans une optique de productivité, Firefox poursuit son amélioration de la gestion native des onglets. Après les onglets verticaux dans la précédente mouture, la version 137 du navigateur de Mozilla introduit les groupes d'onglets qui faisaient cruellement - et étonnamment - défaut jusqu'à présent.

Pour créer un groupe, il suffit de faire glisser un onglet sur un autre onglet et de le déposer lorsqu'une surbrillance apparaît. Il sera ensuite possible de donner un nom au groupe et de lui attribuer une couleur distinctive. Un groupe peut être fermé et rouvert ultérieurement.

La gestion des groupes d'onglets peut aussi s'opérer par le biais du menu contextuel. Toutefois, Mozilla précise un déploiement progressif. Le cas échéant, les plus impatients peuvent se rendre dans about:config (barre d'adresse) et mettre à true la valeur browser.tabs.groups.enabled.

Une barre d'adresse remaniée

Avec la barre d'adresse de Firefox, un bouton de recherche unifié affiche l'icône du moteur de recherche actuel et permet de changer facilement de moteur pour une recherche spécifique. Après le chargement des résultats, les mots clés de la requête sont conservés dans la barre d'adresse pour permettre de l'affiner.

Selon le contexte, des boutons d'action secondaires suggèrent des fonctionnalités courantes de Firefox, comme l'impression de la page. Un mode de recherche contextuel détecte si un site web dispose de son propre moteur de recherche et propose de l'utiliser directement depuis la barre d'adresse.

Des mots clés de recherche intuitifs du type @bookmarks, @tabs et @history permettent en outre de cibler des sections spécifiques. À noter que le déploiement pour les nouveautés de la barre d'adresse est également progressif et que cette dernière peut faire office de calculatrice.

Avec la gestion PDF

Pour Firefox 137, Mozilla souligne en outre des améliorations dans la prise en charge des PDF. Les liens présents dans un document PDF sont automatiquement détectés et convertis en hyperliens, tandis qu'il est désormais possible d'apposer sa signature dans un document PDF directement dans le navigateur.