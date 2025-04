Le navigateur Firefox de Mozilla est disponible dans une version 138, dont la principale nouveauté se situe au niveau de la gestion des profils. Elle devient beaucoup plus transparente et simple en ne nécessitant plus de passer par about:profiles ou la ligne de commande.

Un outil dédié (Profils) est directement accessible depuis le menu de Firefox ou le bouton de compte. Il permet de modifier le profil d'origine ou de créer un nouveau profil avec différentes options en matière de personnalisation (nom, thème, avatar).

« Séparez votre navigation professionnelle et personnelle, y compris par exemple vos mots de passe et vos marque-pages, ou créez un profil pour toutes les personnes qui utilisent cet appareil », peut-on lire. Il sera ensuite possible de changer rapidement de profil, en conservant pour chacun les données propres.

Le cas échéant, un profil peut être supprimé si son usage n'est plus jugé pertinent. Mozilla souligne par ailleurs que Firefox empêche la synchronisation de plusieurs profils avec le même compte sur un seul appareil. « Si vous essayez, Firefox bloque la synchronisation afin de garder séparés les profils. »

Pour une activation sans attendre

La gestion amendée des profils avec Firefox n'est pas immédiatement disponible pour l'ensemble des utilisateurs de la version 138. Le déploiement est progressif et Mozilla aiguille vers le gestionnaire de profils about:profiles en attendant.

Les plus impatients pourront toutefois procéder à une activation manuelle en se rendant dans about:config (barre d'adresse) et en mettant à true la valeur browser.profiles.enabled. Un redémarrage de Firefox pourra être nécessaire pour une prise en compte de la modification.

Les groupes d'onglets pour presque tous

En marge de la publication de Firefox 138, Mozilla indique que les groupes d'onglets introduits dans la mouture précédente sont désormais disponibles pour presque tous les utilisateurs du monde entier.

Les quelques utilisateurs qui ne sont pas encore concernés ont la possibilité de procéder à une activation manuelle via about:config et en mettant à true la valeur browser.tabs.groups.enabled.