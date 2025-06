Le navigateur Firefox de Mozilla débarque dans une version estampillée 140. Elle intègre quelques nouveautés, dont une fonctionnalité qui s'attaque à un problème récurrent de consommation excessive de ressources par les onglets.

La possibilité de décharger des onglets

C'est sans doute le principal apport de Firefox 140. Le navigateur intègre une option « Décharger l'onglet » qui se retrouve dans le menu contextuel via un clic droit sur un onglet. L'intérêt sera de jouer sur une accélération des performances en réduisant l'utilisation des ressources - mémoire et CPU - par Firefox.

Le cas échéant, l'onglet demeure visible dans la barre d'onglet, mais son icône se grise pour signaler qu'il est désormais inactif et ne consomme plus de ressources. Un clic sur l'onglet permet de le réveiller et lui faire retrouver son état normal.

Plusieurs onglets peuvent être sélectionnés à la fois dans le but de libérer d'autant plus de ressources. Mozilla n'a toutefois pas fait le choix d'une procédure automatique pour des onglets en arrière-plan.

Une personnalisation simplifiée

Firefox 140 continue de donner plus de contrôle aux utilisateurs. Il devient plus simple d'ajouter un moteur de recherche personnalisé. Il suffit de faire un clic droit sur le champ de recherche d'un site web et de sélectionner l'option pour l'ajouter directement.

Dans le même esprit de personnalisation de l'interface, le bouton dédié aux extensions peut maintenant être retiré de la barre d'outils. Il reste accessible à tout moment depuis le menu principal de Firefox.

Avec les onglets verticaux, l'utilisateur a le choix d'afficher plus ou moins d'onglets épinglés pour accéder plus rapidement aux fenêtres importantes. Pour cela, un séparateur est à faire glisser afin de redimensionner la section des onglets épinglés.

Une nouvelle base ESR et des failles colmatées

Au-delà des quelques nouveautés pour le commun des utilisateurs du navigateur, Firefox 140 constitue la nouvelle base pour la version à support étendu ESR. Auparavant, il s'agissait de Firefox 128. Le saut opéré est ainsi significatif et représente une accumulation de taille en matière de nouveautés.

La version Extended Support Release de Firefox (ou longue durée) se destine essentiellement à des entreprises et pour des déploiements en masse. Elle bénéficie de mises à jour majeures plus espacées dans le temps.

Firefox 140 est également l'occasion de corriger une douzaine de vulnérabilités de sécurité. Aucune dangerosité critique n'est signalée, ni d'éventuels exploits dans la nature.