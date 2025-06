Les produits Fakespot et Pocket ne passeront pas l'été qui s'annonce. Respectivement, ils cesseront de fonctionner le 1er juillet et le 8 juillet 2025.

Pocket ou une acquisition jadis stratégique

Sans doute plus connu que Fakespot, Pocket a été racheté par Mozilla en 2017. Le service avait été initialement lancé en 2007 sous le nom de Read It Later et comme extension pour le navigateur Firefox. Il permet d'enregistrer des contenus (articles, liens, vidéos) pour une consultation ultérieure.

Avant le rachat par Mozilla, Pocket avait été intégré dans Firefox, non sans hérisser le poil de quelques utilisateurs du navigateur peu enclins à accueillir de la sorte un service propriétaire dans une application open source. Mozilla avait néanmoins défendu une intégration open source du code.

À l'époque, le rachat de Pocket avait été présenté comme la « première acquisition stratégique » de Mozilla, tandis que Pocket revendiquait plus de 10 millions d'utilisateurs actifs par mois sur iOS, Android et le Web.

Une utilité jugée obsolète pour Pocket

« Pocket a aidé des millions d'utilisateurs à sauvegarder des articles et à découvrir des histoires intéressantes. Mais la manière dont les personnes enregistrent et consomment du contenu sur le Web a évolué. Nous consacrons donc nos ressources à des projets mieux adaptés aux habitudes de navigation actuelles », justifie Mozilla.

L'expertise de Pocket en matière de curation du contenu ne sera cependant pas jetée aux oubliettes. Elle servira à enrichir les recommandations à retrouver sur la page d'accueil de Firefox. Mozilla souligne en outre que les groupes d'onglets et l'amélioration des marque-pages dans Firefox facilitent la gestion des listes de lecture.

À noter que les abonnements Premium sont automatiquement annulés. Les abonnés annuels bénéficieront d'un remboursement à compter du 8 juillet. Avant suppression définitive, les données pourront en outre être exportées jusqu'au 8 octobre 2025.

Se concentrer sur Firefox

Mozilla avait fait l'acquisition de Fakespot en mai 2023. Disposant d'extensions pour navigateur et d'applications mobiles, Fakespot s'appuie sur un système d'IA et de machine learning pour détecter des modèles et des similitudes entre des avis sur les sites d'e-commerce. Le but est de signaler les avis susceptibles d'être trompeurs.

Si Fakespot ferme le 1er juillet, c'est déjà le 10 juin que s'arrête la fonctionnalité Fakespot intégrée à Firefox en tant que Review Checker.

« Nous sommes reconnaissants envers les communautés qui ont donné du sens à Pocket et à Fakespot. [...] Nous nous concentrons sur les nouvelles fonctionnalités de Firefox dont les utilisateurs ont le plus besoin », écrit Mozilla.