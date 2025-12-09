Mozilla publie la version 146 de son navigateur Firefox. Des nouveautés au programme concernent une solution de sauvegarde pour Windows, des optimisations d'affichage pour Linux et une meilleure gestion des processus graphiques sur macOS.

Une nouvelle sauvegarde sur Windows

La principale nouveauté est pour les utilisateurs de Windows 10, avec l'introduction d'un système de sauvegarde automatique des données sur l'appareil. En l'occurrence, les mots de passe, les marque-pages et d'autres données de navigation.

Les utilisateurs peuvent chiffrer la sauvegarde avec un mot de passe pour une sécurité renforcée. Le but est de simplifier la restauration des données lors d'une nouvelle installation de Firefox.

Mozilla précise que cette fonctionnalité, actuellement en déploiement progressif, est pour l'instant exclusive à Windows 10, mais sera étendue à d'autres systèmes d'exploitation prochainement. Elle vient en complément - ou alternative - du service de synchronisation.

Pour les utilisateurs sur Linux et macOS

Les utilisateurs de Linux utilisant Wayland bénéficient du support natif de la mise à l'échelle fractionnée. Selon Mozilla, cela permet un rendu plus efficace. Une amélioration du confort visuel devrait être notable sur les écrans à haute résolution avec des facteurs de mise à l'échelle intermédiaires.

Sur macOS, la stabilité est mise en avant grâce à l'activation par défaut d'un processus GPU dédié. Ce processus isole la gestion de WebGPU, WebGL et WebRender. Si une erreur graphique fatale survient, seul le processus GPU redémarrera, évitant ainsi un plantage complet du navigateur.

Des Firefox Labs disponibles pour tous

Firefox 146 rend les Firefox Labs accessibles à tous les utilisateurs, sans qu'il soit nécessaire d'activer la télémétrie ou de participer à des études. Cela ouvre l'accès à davantage de fonctionnalités expérimentales.