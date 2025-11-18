Selon Mozilla, plus de 18 millions de personnes ont adopté les groupes d'onglets depuis le lancement de cette fonctionnalité sur le navigateur Firefox en début d'année. Cette arrivée aura toutefois été tardive par rapport à d'autres navigateurs. Comme pour se faire pardonner, Mozilla livre en conséquence plusieurs améliorations.

Les améliorations pour les groupes d'onglets dans Firefox

Depuis Firefox 145, il est possible de prévisualiser le contenu d'un groupe d'onglets simplement en le survolant avec la souris, sans avoir besoin de le déplier. D'autres ajustements ont été déployés progressivement.

L'onglet actif reste ainsi visible même lorsque le groupe est réduit, tandis qu'il est possible de glisser-déposer directement un onglet dans un groupe sans avoir à le développer.

Ces petites modifications réduisent considérablement les manipulations et le désordre visuel.

Pourquoi ces ajustements étaient-ils si attendus ?

Chacune de ces idées provient des retours d'utilisateurs sur Mozilla Connect. Auparavant, pour ajouter un onglet à une collection, il fallait obligatoirement déplier le groupe concerné, y glisser l'élément, puis le refermer.

La simplification du glisser-déposer et la prévisualisation répondent à une demande claire pour plus de fluidité et une meilleure organisation.

Que nous réserve Mozilla pour l'avenir ?

Mozilla ne compte pas s'arrêter là et réfléchit déjà aux prochaines étapes. Deux axes principaux sont mis en avant.

Le premier concerne l'amélioration des groupes d'onglets sauvegardés, notamment pour comprendre leur utilité par rapport aux marque-pages traditionnels. Le second, plus ambitieux, explore le concept de Workspaces.

Il s'agirait de créer des ensembles d'onglets et de groupes totalement isolés les uns des autres au sein d'une même fenêtre. Des avis sont attendus sur Mozilla Connect. Rappelons que dans un autre registre, Mozilla planche sur AI Window dans Firefox.