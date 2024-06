À son tour, le navigateur Firefox a dans l'idée d'intégrer des chatbots IA. Pour le moment, il s'agit d'une expérience entièrement optionnelle dans le cadre de la version préliminaire Firefox Nightly. Le choix est donné entre ChatGPT, Google Gemini, HuggingChat et Le Chat Mistral, mais il est prévu d'autres ajouts ultérieurement.

Parmi les cas d'usage et avec la connexion au compte idoine, Mozilla cite une sélection de texte et la possibilité d'obtenir un résumé ou une formulation plus simple grâce au chatbot IA. Ce dernier peut aussi être sollicité dans le but de tester les connaissances sur le texte.

L'accès depuis la barre latérale peut être rendu permanent. Il est en tout cas à noter que l'intégration des chatbots IA ne se fait pas au niveau des fonctionnalités principales de Firefox. " L'IA et un ingrédient qui peut améliorer votre expérience. Il n'est pas nécessaire de remplacer les outils que vous connaissez et aimez déjà. "

Pour la suite avec Firefox

Mozilla précise que l'expérience avec des services d'IA sera amendée avant une disponibilité dans la version bêta de Firefox, puis au final la version stable du navigateur. Les avis et commentaires sont les bienvenus.

Il est par ailleurs d'ores et déjà envisagé de proposer une option de configuration facile pour un chatbot IA privé et entièrement local, en tant qu'alternative à des fournisseurs tiers.

En attendant, les utilisateurs les plus avancés ont la possibilité de se tourner vers l'initiative open source llamafile de Mozilla Ocho qui permet de transformer les grands modèles de langage en un seul fichier exécutable.