Start-up française d'intelligence artificielle figurant dans le cercle des licornes, Mistral AI a jusqu'à présent misé sur l'open source et a connu une croissance fulgurante en seulement quelques mois d'existence. Elle connaît son moment OpenAI.

À la manière de ChatGPT, un agent conversationnel baptisé Le Chat (ou Le Chat Mistral) permet d'interagir simplement avec les différents modèles de Mistral AI. Une sorte d'opération séduction via une interface permettant d'évaluer la technologie.

Tout un chacun peut prendre part à la démonstration en tant qu'utilisateur bêta. Néanmoins, il s'agit avant de tout de s'adresser aux entreprises et poser les jalons d'une future collaboration. Du reste, une solution le Chat Entreprise vise la productivité et avec un déploiement sur une infrastructure dédiée, en plus d'une modération configurable.

Modèles commerciaux et open source

Le Chat de Mistral AI permet l'accès aux grands modèles de langage Mistral Large, Mistral Small ou un prototype Mistral Next. Mistral Large et Mistral Small ne versent plus dans l'open source et sont des modèles d'IA commerciaux, contrairement à Mistral 7B et Mixtral 8x7B.

Disposant de meilleures capacités de raisonnement et d'une fenêtre de contexte de 32 000 tokens, Mistral Large est la nouvelle tête d'affiche de Mistral AI qui doit concurrencer GPT-4 d'OpenAI. " Mistral Large obtient d'excellents résultats sur les benchmarks standards, ce qui en fait le deuxième modèle le plus performant au monde disponible via une API ", écrit Mistral AI.

Les modèles d'IA de Mistral AI sont disponibles par le biais de La Plateforme (infrastructure dans l'Union européenne), déploiement en propre ou Azure de Microsoft. Mistral Large (comme Mistral Small) est ainsi proposé sur Azure AI.

Un (petit) investissement de Microsoft

Mistral AI et Microsoft ont signé un partenariat pluriannuel. S'il englobe les modèles d'IA commerciaux et ouverts de Mistral AI sur la plateforme Azure AI, Mistral AI devient la deuxième start-up d'IA à proposer un modèle commercial sur Azure après… OpenAI. En outre, Microsoft va prendre une part minoritaire dans Mistral AI.

" Ce partenariat permet à Mistral AI d'accélérer le développement et le déploiement de sa prochaine génération de grands modèles de langage, et lui ouvre de nouvelles opportunités commerciales, de développement à l'international et de collaboration en matière de recherche ", indique Microsoft.