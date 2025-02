Mozilla publie la version 135 de son navigateur Firefox. Cette mouture est marquée par la disparition de l'option Do Not Track (Ne pas me pister), dont l'activation était jusqu'à présent proposée dans les paramètres de vie privée et pour les préférences de confidentialité des sites web.

Ce retrait n'est pas une surprise, dans la mesure où Mozilla avait prévenu en amont. « De nombreux sites ne respectent pas cette indication des préférences personnelles de vie privée et, dans quelques cas, cela peut même réduire la confidentialité. »

Une telle demande d'anti-pistage repose sur l'envoi d'une requête (en-tête HTTP) associée au trafic de navigation. L'implémentation dans Firefox remontait à 2011. Hormis un caractère non contraignant, Do Not Track pouvait être détourné en variable de fingerprinting.

Désormais, Mozilla aiguille pour Firefox vers l'option de confidentialité des sites web dénommée Global Privacy Control : « Demander aux sites web de ne pas vendre ni partager mes données ». Ce contrôle global de la vie privée est présent depuis la version 120 de Firefox et revêt un caractère contraignant pour les sites.

Quelques nouveautés pour Firefox 135

Les nouveautés de la partie pour Firefox 135 sont principalement la prise en charge de davantage de langues pour son outil de traduction intégré qui opère en local, le déploiement de la saisie automatique des informations de carte de paiement et de la nouvelle page d'accueil (nouvel onglet) avec des articles recommandés.

Accessible via le panneau latéral ou Firefox Labs, la fonctionnalité de chatbot IA tout en naviguant sur le Web fait en outre l'objet d'un déploiement progressif auprès de tous les utilisateurs. Elle permet de choisir entre ChatGPT, Google Gemini, Anthropic Claude, Le Chat Mistral ou HuggingChat.