Pour son navigateur Firefox, Mozilla avait pris la décision de poursuivre le support des anciens systèmes d'exploitation Windows 7, Windows 8 et Windows 8.1 au moins jusqu'au troisième trimestre de cette année. Il a lieu dans le cadre de la version ESR de Firefox.

La version Extended Support Release de Firefox - ou longue durée - se destine essentiellement à des entreprises et pour des déploiements en masse. Elle bénéficie de mises à jour majeures plus espacées dans le temps, en comparaison avec la version plus grand public du navigateur.

Une prolongation officielle sur Windows 7 et autres

Au cours de cet été, l'équipe de direction de Firefox chez Mozilla avait indiqué sur Reddit son intention d'appliquer une nouvelle prolongation pour Firefox (ESR) sur les vieux Windows. " Afin d'offrir aux utilisateurs concernés de meilleures options pour migrer vers un nouveau PC quand ils le souhaitent. "

L'intention se transforme en confirmation avec Firefox ESR 115 qui va profiter d'un support jusqu'au mois de mars 2025. Il s'agira alors de Firefox ESR 115.21. Au minimum, ce sont six mois de mises à jour de sécurité supplémentaires.

Repérée par gHacks, la prolongation officielle est encore susceptible de connaître une rallonge, en soulignant que cela vaut aussi pour macOS 10.12 à 10.14.

Windows 7 n'est pas négligeable pour Firefox

D'après le Firefox Public Data Report, qui fournit des informations hebdomadaires sur l'activité, le comportement et la configuration matérielle des utilisateurs de Firefox, Windows 10 et Windows 11 sont les systèmes d'exploitation les plus populaires sur ordinateur.

Début septembre, Windows 10 compte pour plus de 47 % des utilisateurs de Firefox, tandis que Windows 11 représente un peu plus de 29 %. Derrière, Windows 7 est encore légèrement au-dessus de 9 %.

Une nouvelle fois, rappelons que même si un navigateur est à jour, l'utiliser sur un système d'exploitation qui ne l'est plus en matière de sécurité n'est pas l'idée la plus judicieuse qui soit.