À partir du 3 novembre prochain, une nouvelle politique entre en vigueur pour les extensions Firefox. Elle oblige les développeurs à spécifier si leurs modules collectent ou transmettent des données personnelles.

Cette obligation de transparence s'appliquera initialement aux nouvelles soumissions sur le portail addons.mozilla.org (AMO).

Une déclaration dans le fichier manifest.json

Le mécanisme repose sur le fichier manifeste de l'extension. Les développeurs devront utiliser une clé spécifique dans le fichier manifest.json. L'information sera ensuite analysée par Firefox et montrée à l'utilisateur lors de la première installation.

Même les extensions qui ne collectent aucune donnée personnelle devront l'indiquer explicitement pour garantir une transparence totale.

Où l'utilisateur verra-t-il les informations ?

La transparence sera visible à plusieurs niveaux. L'information apparaîtra d'abord lors de la demande d'installation, aux côtés des permissions habituelles. Elle sera également affichée publiquement sur la page de l'extension sur le dépôt officiel addons.mozilla.org.

L'utilisateur pourra aussi retrouver ce détail dans la section " Permissions et Données " de la page de gestion about:addons de Firefox.

Ultérieurement pour les extensions existantes

Si les extensions existantes ne sont pas concernées par la vague initiale, Mozilla prévoit d'exiger de toutes les extensions qu'elles adoptent le cadre de transparence dans la première moitié de 2026.

Les développeurs qui ne se conformeront pas verront leurs soumissions bloquées sur AMO, avec un message d'erreur explicatif.