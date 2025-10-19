Mozilla a lancé une phase de test pour une nouvelle fonctionnalité de VPN avec une intégration directe dans le navigateur Firefox. Baptisé Firefox VPN, ce service est actuellement proposé en version bêta à un groupe restreint d'utilisateurs sélectionnés de manière aléatoire.

Contrairement à son grand frère, le service par abonnement Mozilla VPN, cette déclinaison est entièrement gratuite et se concentre sur la sécurisation du trafic web généré à l'intérieur du navigateur.

Comment fonctionne ce nouveau VPN intégré ?

Une fois activé, Firefox achemine le trafic via les serveurs gérés par Mozilla, masquant l'adresse IP réelle de l'utilisateur et ajoutant une couche de chiffrement. Les utilisateurs éligibles verront apparaître une icône dans la barre d'outils, leur demandant de se connecter à leur compte Mozilla pour démarrer.

Pour la phase de test, le trafic est redirigé par le biais du serveur le plus performant situé aux États-Unis, ce qui limite pour l'instant l'usage pour le contournement de restrictions géographiques. Mozilla assure qu'il n'y a aucune limite de vitesse ou d'utilisation.

Quelle différence avec l'offre Mozilla VPN existante ?

Cette nouvelle offre gratuite vise à proposer une solution de confidentialité de base, sans cannibaliser le service payant existant. Firefox VPN est une protection gratuite et limitée au navigateur, tandis que Mozilla VPN est un service par abonnement offrant une protection complète pour jusqu'à cinq appareils, y compris les autres applications.

Avec Firefox VPN, Firefox rejoint les initiatives de navigateurs concurrents comme Opera, Microsoft Edge ou Brave qui proposent déjà des solutions similaires.

Qu'en est-il de la collecte de données ?

Sur la question du recueil des données, Mozilla affirme ne collecter que les " données techniques nécessaires pour maintenir la fiabilité et la sécurité de Firefox VPN ".

Cela comprend des informations anonymisées sur la réussite des connexions ou la bande passante utilisée, mais Mozilla insiste sur le fait qu'il n'y a jamais d'enregistrement concernant les sites web consultés ni le contenu des communications.

Les logs, qui sont liés au compte, sont de plus supprimés automatiquement au bout de trois mois.