Firefox n'a pas encore abandonné le support des systèmes d'exploitation Windows 7 et 8.1 de Microsoft. À ce titre, le navigateur de Mozilla s'appuyant sur le moteur de rendu Gecko fait figure d'exception notable, tandis que la désertion est largement répandue pour les navigateurs web s'appuyant sur Chromium, par exemple.

Les prolongations ne vont toutefois pas durer éternellement pour Firefox sur Windows 7 et 8.1. Il est désormais acté que la version 115 de Firefox sera l'ultime mouture du navigateur à prendre en charge Windows 7, Windows 8 et Windows 8.1.

Mozilla rappelle que Microsoft a mis fin à tout support de ces vieux systèmes d'exploitation Windows et qu'ils sont affectés par des vulnérabilités de sécurité connues non corrigées.

" En l'absence de support officiel de Microsoft, la maintenance de Firefox pour des systèmes d'exploitation obsolètes devient coûteuse pour Mozilla et dangereuse pour les utilisateurs. "

Jusqu'en septembre 2024 avec Firefox ESR

Firefox ESR (Extended Support Release) est une version de Firefox qui se destine essentiellement aux entreprises et pour des déploiements en masse. Par rapport à la version grand public de Firefox, la version ESR est régie par un cycle différent pour les mises à jour majeures et profite d'un support pendant au moins un an.

Pour Firefox 115 (ESR) sur Windows 7 et 8.1, Mozilla indique que des mises à jour de sécurité critiques seront diffusées via le canal dédié jusqu'en septembre 2024.

" Après cette date, aucune mise à jour de sécurité n'est fournie et il est vivement conseillé de passer à une version de Windows ayant un support de Microsoft. "