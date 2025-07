Comme prévu, la version 141 de Firefox est disponible aujourd'hui. La principale nouveauté pour le navigateur est du côté de l'IA. Du moins, c'est celle qui est davantage mise en avant par Mozilla.

Une IA locale qui réorganise les onglets pour vous

Directement sur l'appareil, un modèle d'IA local s'exécute pour analyser les titres et les descriptions des onglets ouverts. Le but est d'identifier des similarités et de proposer de rassembler les onglets en groupes thématiques.

L'utilisateur garde la main et peut accepter ou refuser les propositions du navigateur qui ne sont que des suggestions formulées par l'IA.

Pertinente pour ceux qui jonglent avec des dizaines d'onglets, notamment issus d'un même site, la fonctionnalité estampillée IA fait l'objet d'un déploiement progressif. Elle ne sera donc pas immédiatement accessible pour tout le monde.

Des améliorations de confort

Firefox 141 peaufine l'expérience utilisateur sur plusieurs points. Les adeptes des onglets verticaux peuvent désormais ajuster la taille de la zone d'outils en bas de la barre latérale pour laisser plus de place aux onglets.

Une autre nouveauté pratique est l'intégration d'un convertisseur d'unités directement dans la barre d'adresse. Il prend en charge la conversion des unités de longueur, de température, de masse, de force et de mesure angulaire, ainsi que des fuseaux horaires. Une fois sélectionné, le résultat sera copié dans le presse-papiers.

WebGPU avec Firefox sur Windows

Sous le capot, un changement notable et déjà évoqué est la prise en charge de l'API WebGPU sur Windows, avec la promesse de performances graphiques de bien meilleure facture pour les applications web exigeantes en s'appuyant sur le GPU.

Le support sur macOS et Linux suivra dans les prochains mois, tandis qu'Android est également dans le viseur pour WebGPU.

À souligner aussi pour Firefox 141 la correction d'un peu moins d'une vingtaine de vulnérabilités de sécurité.