Le support de WebGPU devient une réalité pour Firefox. Avec la prochaine version 141 du navigateur, les utilisateurs sur Windows seront les premiers à en bénéficier.

Suite à des années de développement, Mozilla se lance dans la course pour offrir des expériences web plus riches et performantes, un terrain où des rivaux ont déjà pris une longueur d'avance.

WebGPU met le turbo pour Firefox

WebGPU est une API graphique moderne pour permettre aux pages web de communiquer directement avec le processeur graphique de l'appareil. De quoi libérer une puissance de calcul et de rendu bien supérieure à ce que permettait l'ancienne technologie WebGL.

Pour les utilisateurs, les bénéfices se mesureront par exemple avec des jeux vidéo aux graphismes complexes tournant avec fluidité directement dans Firefox, des visualisations de données 3D très détaillées ou encore des applications de calcul intensif qui s'exécutent localement à une vitesse accrue. C'est tout un pan du Web qui s'apprête à devenir plus rapide dans Firefox.

Une arrivée tardive mais stratégique

Firefox n'est pas le premier à franchir ce cap. Google Chrome propose WebGPU depuis 2023, et Apple s'apprête à l'intégrer dans Safari cet automne. Le navigateur de Mozilla arrive plutôt en position de challenger sur ce terrain.

L'implémentation repose sur WGPU, une bibliothèque développée en langage Rust. L'avantage de cette technologie est sa capacité à fonctionner avec les différentes interfaces graphiques de bas niveau des systèmes d'exploitation (Direct3D 12 sur Windows, Metal sur macOS et Vulkan sur Linux).

Cette base technique unifiée explique pourquoi le déploiement sur Windows n'est qu'une première étape. Mozilla a déjà confirmé que le support sur macOS et Linux suivrait dans les prochains mois, une fois la stabilité et les tests jugés suffisants. L'écosystème Android est également dans le viseur.

Quelques réglages encore nécessaires

Mozilla joue la carte de la transparence. Si WebGPU est prêt pour un usage quotidien, l'intégration n'est pas encore totalement finalisée. L'équipe de développement a identifié plusieurs axes d'amélioration sur lesquels elle travaille activement.

Les utilisateurs des premières versions pourraient donc rencontrer quelques frustrations. Parmi les points à peaufiner, une communication entre processus qui génère une latence et dont le correctif est déjà prévu pour Firefox 142.

Un système de vérification des tâches GPU peut aussi ralentir certaines applications, tandis que la fonction importExternalTexture, qui permettrait au GPU de lire directement des vidéos décompressées, est absente.