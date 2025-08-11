Sortie il y a quelques semaines, la version 141 de Firefox apporte des optimisations et une nouvelle fonctionnalité de groupes d'onglets intelligents. S'appuyant sur une IA en local, cette option suggère des regroupements et des noms pour organiser la navigation. Des utilisateurs remontent un impact délétère pour les ressources.

Une fonctionnalité IA décriée

Neowin a compilé des témoignages principalement sur Reddit. Plusieurs d'entre eux font état d'une flambée de la consommation du processeur et d'une autonomie en chute libre sur les ordinateurs portables.

Le responsable serait le processus nommé Inference, directement lié aux nouvelles capacités d'IA du navigateur de Mozilla. Tenter de le stopper manuellement ne résout rien, provoquant simplement un plantage de Firefox.

« Je ne veux pas que ces cochonneries encombrent mon navigateur, fassent exploser mon CPU et anéantissent l'autonomie de ma batterie », indique un utilisateur mécontent. Sans compter une remise en cause de la pertinence même de la fonctionnalité IA.

Le paradoxe de la vie privée

L'approche de Mozilla se veut respectueuse de la vie privée et Firefox traite tout en local. Pour ce faire, il utilise un modèle d'embedding qui analyse les titres des pages, puis un second modèle (basé sur T5 de Google AI) pour suggérer un nom au groupe d'onglets.

Le problème de performance pourrait venir d'un choix technique : l'utilisation du format ONNX (Open Neural Network Exchange) de Microsoft pour faire tourner les modèles. Il serait moins efficace que d'autres alternatives.

Comment reprendre le contrôle et désactiver l'IA

Face à cette situation, et en l'absence de correctif visible dans les dernières mises à jour mineures de Firefox, une solution est la désactivation manuelle via about:config dans la barre d'adresse.

Les entrées à mettre à false sont : browser.tabs.groups.smart.enabled et browser.ml.chat.enabled. Avec ces deux modifications, le processus Inference ne devrait plus être source de perturbation.