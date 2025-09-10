C'est un chapitre de l'histoire de l'informatique qui se tourne. Pendant des années, Mozilla a maintenu à bout de bras une version de Firefox pour les systèmes Linux 32-bit, bien après que ses concurrents, Google Chrome en tête, aient jeté l'éponge depuis plusieurs années.

Mais cette résistance a une fin. L'organisation a confirmé que le support prendrait fin, citant des difficultés de maintenance croissantes et un nombre d'utilisateurs devenu anecdotique.

Pourquoi Mozilla abandonne-t-il le 32-bit maintenant ?

La décision de Mozilla ne surprend pas, elle est plutôt le résultat attendu d'une progression technologique inévitable.

Il est devenu extrêmement compliqué de maintenir une version 32 bits. Les architectures 64-bit étant largement privilégiées, la compilation des anciennes versions devient de plus en plus difficile et sujette à des erreurs, avec l'optimisation massive des outils de développement modernes et des dépendances logicielles.

Par ailleurs, l'écosystème a lui-même évolué : les distributions Linux majeures, telles qu'Ubuntu ou Fedora, n'offrent plus d'images 32 bits depuis plusieurs années. Face à ces difficultés et à des données d'utilisation montrant une part infime d'utilisateurs concernés, continuer à allouer des ressources n'était plus viable.

Quel est le calendrier exact de cette transition ?

Mozilla a prévu une transition en douceur pour ne laisser personne sur le bord de la route sans solution. Le calendrier est précis :

Sortie de Firefox 144, qui sera la toute dernière version standard compatible avec Linux 32-bit. Novembre 2025 : Firefox 145 sera la première version exclusivement 64-bit pour Linux.

Firefox 145 sera la première version exclusivement 64-bit pour Linux. Jusqu'à septembre 2026 : Les utilisateurs de systèmes 32-bit pourront se rabattre sur la version ESR 140 (Extended Support Release) de Firefox. Celle-ci ne recevra plus de nouvelles fonctionnalités, mais continuera de bénéficier des mises à jour de sécurité critiques pendant près d'un an.

Cette période de grâce laisse le temps aux utilisateurs concernés de planifier une migration.

Quelles options pour les utilisateurs concernés ?

Pour l'immense majorité des utilisateurs de Linux, cette annonce n'aura aucun impact, le 64-bit étant la norme depuis plus d'une décennie.

Pour la poignée d'irréductibles et les quelques cas d'usage de niche (systèmes embarqués, matériel très ancien), les alternatives se raréfient. La solution la plus pérenne est sans conteste de migrer vers un matériel et un système d'exploitation 64-bit.

Tenter de rester sur un navigateur non mis à jour après septembre 2026 exposerait à des risques de sécurité majeurs. D'autres navigateurs légers existent, mais leur support du 32-bit est également sur la sellette, condamnant cette architecture à une obsolescence programmée.

Foire Aux Questions (FAQ)

Comment savoir si mon système Linux est en 32-bit ou 64-bit ?

C'est très simple. Ouvrez un terminal et tapez la commande `uname -m`. Si la réponse est `x86_64`, votre système est en 64-bit et vous n'êtes pas concerné. Si vous voyez `i386` ou `i686`, votre système est en 32-bit.

Est-ce que Firefox va cesser de fonctionner immédiatement après octobre 2025 ?

Non. La version 144 continuera de fonctionner, mais elle ne recevra plus aucune mise à jour, ni de fonctionnalités ni de sécurité. Pour rester protégé, il sera impératif de basculer sur la version ESR 140, qui, elle, sera maintenue avec les correctifs de sécurité jusqu'en septembre 2026.

Pourquoi Mozilla ne maintient-il pas le support, même pour une petite communauté ?

Maintenir un logiciel pour une architecture vieillissante demande un effort disproportionné. Cela détourne des ressources et du temps d'ingénierie qui pourraient être alloués à l'amélioration de la performance, de la sécurité et des nouvelles fonctionnalités pour la version 64-bit, qui représente la quasi-totalité des utilisateurs.