Avec son navigateur Firefox, Mozilla n'est toujours pas disposé à tourner le dos aux anciennes versions de Windows et en remet une couche par l'entremise de Firefox ESR.

La version Extended Support Release de Firefox se destine principalement aux entreprises et pour des déploiements en masse. Par rapport à la mouture grand public de Firefox, cette version longue durée bénéficie de mises à jour majeures plus espacées dans le temps.

« Firefox ESR 115 continuera de recevoir les mises à jour de sécurité sur Windows 7, 8 et 8.1 jusqu'en mars 2026. Cette extension offre aux utilisateurs plus de temps pour effectuer la transition tout en garantissant la disponibilité des protections de sécurité critiques », indique Mozilla. L'extension concerne également macOS 10.12 à 10.14.

Mozilla ne veut pas oublier une frange d'utilisateurs

Ce n'est pas la première fois que Mozilla joue les prolongations pour Windows 7 et autres, sans savoir à ce stade s'il s'agira de l'ultime fois.

Actuellement, Mozilla propose la version 142 de Firefox, tandis que c'est une version 128 pour Firefox ESR (et ultérieurement 140). Avec Windows 7, Windows 8, Windows 8.1, ainsi que macOS 10.12, 10.13 et 10.14, la situation est très spécifique.

D'après le Firefox Public Data Report, Windows 11 et Windows 10 représentent à eux deux environ 78 % des utilisateurs de Firefox (desktop), et une presque égalité à près de 39 % chacun. Windows 7 arrive en troisième position avec un peu moins de 7 % des utilisateurs de Firefox.

La fin actée pour Firefox (non-ESR) et Linux 32 bits

Une autre annonce de Mozilla est pour le support de Firefox sur les systèmes Linux 32 bits. Il prendra fin en 2026.

« Linux 32 bits n'est plus largement pris en charge par la grande majorité des distributions Linux, et la maintenance de Firefox sur cette plateforme est devenue de plus en plus difficile et peu fiable. Afin de concentrer nos efforts pour offrir un navigateur le plus performant et le plus moderne, nous mettons fin au support de Linux 32 bits avec la sortie de Firefox 144 », justifie Mozilla.

Autrement dit, il n'y aura pas de Firefox 145 pour Linux 32 bits. À noter que Firefox ESR 140 restera disponible pour les versions 32 bits et continuera de recevoir des mises à jour de sécurité au moins jusqu'en septembre 2026.