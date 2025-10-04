Mozilla a annoncé une fonctionnalité permettant aux développeurs de restaurer une version antérieure d'une extension pour Firefox. Disponible via le Developer Hub, l'option permet de réagir promptement aux bugs critiques découverts après une mise à jour.

Lorsqu'un " rollback " est activé, les navigateurs des utilisateurs ayant installé la version défectueuse reviendront automatiquement à la version stable précédente dans un délai de 24 heures, à condition que les mises à jour automatiques soient activées.

Pour un retour en arrière parfois salvateur

Mozilla explique aux développeurs que " si le développement d'une version révisée et l'obtention d'un examen ne permettent pas de résoudre le problème assez rapidement, vous pouvez revenir à une version antérieure de votre extension ".

Pour ce faire, les développeurs doivent utiliser l'option " Rollback to a previous version " sur leur interface de gestion. Une fois cette action validée, la version problématique n'est plus proposée au téléchargement et le navigateur se charge de la remplacer par la version stable précédente lors de sa prochaine vérification quotidienne.

Des limitations avec AMO

La fonctionnalité n'est disponible que pour les extensions ayant au moins deux versions approuvées au préalable. De plus, il existe une distinction entre les extensions distribuées sur la plateforme officielle addons.mozilla.org (AMO) et celles qui sont auto-hébergées.

Pour les premières, les développeurs ne peuvent revenir qu'à la version immédiatement précédente. En revanche, ceux qui gèrent leur propre distribution peuvent choisir de restaurer n'importe quelle version antérieurement approuvée.

Une mesure qui était attendue

Cette nouveauté répond à une frustration récurrente chez les développeurs, parfois bloqués par le processus de validation de Mozilla qui pouvait retarder la correction de bugs urgents.