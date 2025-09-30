Mozilla a annoncé le déploiement d'une nouvelle capacité de recherche visuelle pour les utilisateurs du navigateur Firefox sur ordinateur. À l'échelle mondiale, cette fonctionnalité est introduite progressivement au cours des prochaines semaines et s'appuie sur la technologie Google Lens.

Via un clic droit sur une image et l'option " Search Image with Google Lens ", il sera possible de trouver des produits, des lieux ou des objets similaires, copier, traduire ou rechercher le texte présent dans l'image.

Pourquoi intégrer cette technologie Google maintenant ?

L'initiative s'inscrit dans une volonté de modernisation des capacités de recherche du navigateur. Mozilla explique se mettre au diapason de nombreux moteurs de recherche qui ont évolué pour intégrer la recherche visuelle.

Plutôt que de développer une solution maison, c'est un choix pragmatique qui a été fait et permet à Firefox d'accélérer sa mise à niveau face à des concurrents, notamment Microsoft Edge qui capitalise sur l'IA Copilot.

Une option... mais des inquiétudes

L'association avec Google pour la recherche visuelle peut surprendre de la part d'un navigateur qui a fait de la protection de la vie privée son cheval de bataille. D'autant que Firefox propose une alternative à Google Translate pour la traduction, avec un traitement en local.

Les premières réactions de la communauté sont partagées, entre un enthousiasme pour l'aspect pratique et du scepticisme face à une dépendance accrue envers Google. En soulignant que pour la recherche visuelle proposée par Firefox, Google doit obligatoirement être le moteur de recherche par défaut.

Avec le début du déploiement, Mozilla semble resté à l'écoute des commentaires, sans savoir pour le moment si des changements seront apportés au final.