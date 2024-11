Mozilla planche sur des fonctionnalités IA dans Firefox. Elles s'appuient sur le téléchargement et l'exécution de petits modèles de langage en local. Une démarche qui vise à assurer le respect de la vie privée.

Une de ces fonctionnalités concerne l'ajout de texte alternatif généré par un modèle d'IA pour des images insérées dans les fichiers PDF. Ce texte peut être utile en matière d'accessibilité ou lorsque l'image ne se charge pas.

Relativement discrètement, un tel outil IA a été introduit dans Firefox 130 (le navigateur est actuellement en version 132). Encore expérimental, il a pu passer inaperçu dans la mesure où son déploiement a lieu de manière progressive.

Mozilla a besoin de vous

Mozilla a récemment lancé un appel à des contributions pour l'amélioration de la première version du modèle qui reste en cours de développement. Il est susceptible de faire des erreurs, notamment pour la description d'images complexes.

Dans un billet de blog, diverses possibilités pour des contributions sont détaillées, par exemple pour les données d'entraînement et l'amélioration des jeux de données. Pour le commun des utilisateurs, le plus simple est le signalement et l'envoi d'une image qui a été mal décrite.

Mozilla explique que son modèle est avec 180 millions de paramètres. Il est basé sur les modèles pré-entraînés Vision Transformer (VIT) et GPT-2 pour analyser une image et générer une description textuelle de son contenu.

Des chatbots IA avec Firefox Labs

Rappelons également que depuis la version 130 de Firefox et via une page Firefox Labs dans les Paramètres, il est proposé d'ajouter un chatbot IA tiers au panneau latéral du navigateur (ChatGPT, Google Gemini, Anthropic Claude, Le Chat Mistral ou HuggingChat).

Il n'y a pas d'intégration au niveau des fonctionnalités principales de Firefox. " L'IA est un ingrédient qui peut améliorer votre expérience. Il n'est pas nécessaire de remplacer les outils que vous connaissez et aimez déjà. "

Pour plus tard, il est prévu une option de configuration afin de disposer d'un chatbot IA privé et entièrement local en tant qu'alternative à des fournisseurs tiers.