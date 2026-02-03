Mozilla avait annoncé pour Firefox la disponibilité prochaine d'une option permettant de désactiver complètement toutes les fonctions d'IA du navigateur. Au niveau des paramètres, une nouvelle section " Contrôles de l'IA " sera proposée avec le déploiement de Firefox 148 à partir du 24 février.

Quelles fonctionnalités IA peuvent être contrôlées ?

Le nouveau panneau de contrôle permet une gestion fine des outils IA. Les utilisateurs peuvent choisir de désactiver sélectivement plusieurs fonctionnalités intégrées.

Parmi celles-ci, l'outil de traduction de pages web, la génération de texte alternatif pour les images dans les fichiers PDF, ou encore les suggestions de regroupement d'onglets améliorées par l'IA.

La liste inclut également les aperçus de liens, qui affichent des points clés avant l'ouverture d'une page, et l'accès aux chatbots IA dans la barre latérale (Anthropic Claude, ChatGPT, Copilot, Google Gemini et Le Chat Mistral).

Pourquoi Mozilla a-t-il fait ce choix ?

Cette initiative est une réponse directe à une partie de la communauté Firefox, qui exprimait son mécontentement face à l'intégration croissante de l'IA. Le choix de l'utilisateur est ainsi privilégié.

" De nombreuses personnes nous ont dit ne pas vouloir utiliser l'IA. D’autres aimeraient disposer d’outils basés sur l’IA qui soient vraiment utiles ", écrit Mozilla dans un billet de blog. " Les souhaits exprimés par notre communauté, ainsi que notre engagement de longue date pour offrir le choix aux internautes, nous ont poussés à créer des contrôles concernant l'IA. "

Nouveau patron de Mozilla, Anthony Enzor-DeMeo avait promis en décembre un interrupteur d'urgence pour l'IA.

Le kill switch est aussi de la partie pour Firefox

Dans les paramètres de Firefox, une option principale pour bloquer les améliorations ayant recours à l'IA permettra bel et bien de désactiver globalement toutes les fonctions IA.

Le cas échéant, ce bouton d'arrêt empêchera également l'apparition de pop-ups ou de rappels concernant des fonctionnalités IA existantes ou futures. Les préférences définies seront conservées d'une mise à jour à l'autre. Elles demeurent modifiables à tout moment.

Dans le même temps, Mozilla prévoit d'investir dans de nouvelles fonctionnalités d'IA, en se concentrant sur la transparence en la matière.