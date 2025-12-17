Un nouveau chapitre qui s'ouvre pour la fondation Mozilla ? Anthony Enzor-DeMeo, qui a rejoint Mozilla il y a un an et dirigeait la division Firefox, prend les rênes en tant que nouveau CEO. Il succède à Laura Chambers, qui assurait l'intérim depuis deux ans et retourne siéger au conseil d'administration.

L'IA restera un choix pour l'utilisateur de Firefox

La vision du nouveau dirigeant est sans équivoque : faire de Mozilla " l'entreprise de logiciels la plus fiable au monde ". Pour y parvenir, Firefox, le navigateur web et produit phare, doit évoluer.

Anthony Enzor-DeMeo annonce que le navigateur se transformera en un navigateur IA moderne. Cette intégration de l'intelligence artificielle se fera cependant avec des garde-fous clairs, un principe fondamental pour Mozilla.

" L'IA doit toujours être un choix, quelque chose que les gens peuvent facilement désactiver. " L'approche officielle doit ainsi répondre aux inquiétudes croissantes concernant la collecte de données et le manque de transparence.

Avoir la confiance des utilisateurs

Pour garantir la confiance des utilisateurs, le nouveau patron de Mozilla dégage plusieurs principes. Chaque produit devra offrir un contrôle total sur son fonctionnement, avec des réglages simples et compréhensibles.

Le modèle économique de Mozilla devra s'aligner sur cette promesse, en privilégiant une monétisation transparente. Et si Firefox reste le " point d'ancrage ", le navigateur sera le socle d'un écosystème plus large d'outils de confiance.

La problématique de la diversification des revenus est toujours d'actualité, au-delà des contrats de recherche, notamment celui avec Google.

Une partie qui s'annonce difficile

Le chemin s'annonce difficile dans un marché très concurrentiel. La popularité de Firefox a largement chuté ces dernières années et la domination de Google Chrome est un obstacle. Et tout s'intensifie sur le terrain de l'IA.

Anthony Enzor-DeMeo se dit prêt à agir avec urgence et il estime que les changements actuels, qu'il s'agisse de l'IA ou de la réglementation, jouent en faveur des forces de Mozilla.

Malgré les engagements pris pour que l'IA demeure un choix dans Firefox, la communauté des utilisateurs de Firefox risque de ne guère apprécier cette volonté d'un navigateur dopé à l'IA. Des réticences avaient déjà largement fait surface à ce sujet.