C'est une fonctionnalité que les utilisateurs de navigateurs concurrents connaissent de longue date. Pour les utilisateurs de Firefox, Mozilla annonce le déploiement de son système de gestion de profils en bonne et due forme à partir du 14 octobre.

La fonctionnalité est actuellement disponible pour un nombre limité d'utilisateurs depuis la version 138 de Firefox en avril dernier. La semaine prochaine, ce sera donc une généralisation, sans besoin d'une activation manuelle via about:config dans la barre d'adresse (browser.profiles.enabled).

De nouveaux profils en se distinguant de la concurrence

Là où d'autres navigateurs proposent des profils principalement pour des raisons de commodité, Mozilla ancre cette fonctionnalité dans sa mission de redonner aux utilisateurs le contrôle de leur vie en ligne.

Mozilla vante un navigateur Firefox conçu avec la confidentialité par défaut, et affirme ne ne pas collecter l'âge, le sexe, la localisation précise ou le nom du profil de l'utilisateur.

Chaque profil conserve ses propres données de navigation de manière totalement séparée, sans risque de fuite ou de mélange. L'expérience est similaire à celle des profils dans Google Chrome, mais avec des fonctions de confidentialité renforcées et sans l'obligation de créer plusieurs comptes avec des adresses e-mail dédiées.

Des profils et pas des conteneurs

Au-delà de la simple organisation, Mozilla souligne des profils pour " réduire le mélange des données et alléger la charge cognitive ". Une promesse qui découle d'une séparation nette entre les contextes, comme le travail et les loisirs, évitant de jongler entre eux.

Pour faciliter cette séparation, chaque profil est personnalisable. Il est possible de choisir des couleurs, des thèmes et de télécharger des avatars spécifiques pour les distinguer au premier coup d'œil.

Les profils viennent compléter des outils existants comme les conteneurs qui se contentent de séparer les cookies et les informations de connexion dans des onglets dédiés. Les profils isolent l'intégralité des données du navigateur.