Mozilla déploie la version 143 du navigateur Firefox. Elle signe le retour des web apps et pour une forme d'installation. Une possibilité qui n'avait donc pas été définitivement enterrée.

Le retour des web apps installables (ou presque)

Les web apps sont de nouveau prises en charge sur Windows. Il devient ainsi possible d'épingler des sites web directement sur la barre des tâches et les lancer dans une fenêtre simplifiée, sans l'interface complète du navigateur, mais en conservant l'accès aux extensions.

Le résultat ne va pas aussi loin que Google Chrome ou Microsoft Edge avec les Progressive Web Apps (PWA). Il n'y a pas de présence dans le menu Démarrer et la web app ne figure pas sur la liste de Windows pour les applications installées.

Sous l'appellation SSB et non PWA afin d'utiliser un site web dans un mode application, les web apps pour Firefox avaient été retirées il y a plusieurs années. Derrière un paramètre peu accessible, elles avaient été jugées non pertinentes.

Le retour se fait de manière plus visible via un bouton dédié à droite sur la barre d'adresse. Pour le moment, cette option n'est pas disponible avec les versions de Firefox autres que pour Windows.

Des ajouts pratiques pour Firefox

Avec Firefox 143 et les onglets verticaux, il est désormais possible d'épingler un onglet simplement en le faisant glisser vers le début de la barre d'onglets. Une alternative au clic droit.

Un autre ajout pratique est une fenêtre de prévisualisation dans la demande d'autorisation lorsqu'un site sollicite l'accès à la caméra.

La barre d'adresse peut maintenant afficher des dates et événements importants dans certains pays, dont la France. À noter aussi l'arrivée de Microsoft Copilot parmi le choix de chatbot IA à utiliser dans le panneau latéral de Firefox.

Confidentialité et sécurité

La protection de la vie privée reste un cheval de bataille pour Mozilla. La protection contre le pistage et le fingerprinting devient plus robuste. Elle bloque les polices de caractères installées localement et introduit des données aléatoires dans les images de fond pour compliquer le suivi des activités en ligne.

En navigation privée et lors du téléchargement d'un fichier, Firefox demandera si l'utilisateur souhaite conserver ou supprimer le fichier après la fin de la session. Un comportement qui peut être modifié si besoin dans les Paramètres.

Firefox 143 est par ailleurs l'occasion de corriger une douzaine de vulnérabilités de sécurité pour lesquelles Mozilla n'attribue aucun niveau de dangerosité critique.