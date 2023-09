C'était fonctionnalité expérimentale et " cachée " dans Firefox 117. Elle est maintenant activée par défaut dans la version 118 du navigateur qui est diffusée par Mozilla, même si un étiquetage bêta est encore apposé.

Pour l'ensemble des utilisateurs, Firefox propose désormais la traduction automatique des contenus web. Une extension n'est plus nécessaire et la traduction ne fait pas appel au cloud. Elle s'opère en local dans Firefox. Mozilla souligne ainsi que le texte traduit ne quitte pas l'appareil.

En pratique, la traduction est proposée lors de la consultation d'une page dans une langue prise en charge. Pour la gestion et modifier le comportement, une icône de traduction apparaît à droite dans la barre d'adresse. La traduction est en outre proposée via le menu.

Un panel restreint de langues

Les langues prises en charge pour une traduction sont l'allemand, l'anglais, le bulgare, l'espagnol, le français, l'italien, le néerlandais, le polonais et le portugais. La traduction ne s'accommode pas d'un contenu dans plusieurs langues et ne s'occupe que de la traduction d'une page entière. Il n'est pas possible de sélectionner du texte à traduire.

Comme déjà évoqué dans nos colonnes, une plus grande flexibilité est offerte par le biais de l'extension Firefox Translations de Mozilla, et toujours sans l'appui du cloud. Les moteurs, modèles linguistiques et algorithmes de traduction résident et s'exécutent entièrement sur l'appareil.

Le travail mené découle d'une collaboration avec plusieurs universités sous l'égide d'un projet et consortium Bergamot (coordonné par l'université d'Edimbourg). Il a reçu le soutien financier du programme Horizon 2020 de recherche et d'innovation de l'Union européenne, soit près de 3 millions d'euros.

Également pour Firefox 118

Une autre nouveauté signalée par Mozilla est l'utilisation de la bibliothèque de fonctions mathématiques FDLIBM (Freely Distributable LIBM) pour Web Audio dans Firefox. Une justification est une amélioration de l'anonymat face à du fingerprinting qui regroupe des techniques avancées visant à identifier un appareil ou un utilisateur.

Pour les utilisateurs de Google Meet sur Firefox, les effets vidéo et le flou d'arrière-plan sont désormais disponibles. Il y a un support rétroactif jusqu'à la version 115 de Firefox.

Du côté des vulnérabilités de sécurité, Firefox 118 en corrige une dizaine. Il n'y a pas de caractère d'urgence, contrairement au patch qui était en lien avec la vulnérabilité critique et 0-day affectant une bibliothèque WebP.