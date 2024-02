Mozilla publie la version 123 du navigateur Firefox. Elle est annoncée avec deux principales nouveautés. La première concerne la fonctionnalité Firefox View, dont l'apparition dans Firefox remonte à fin 2022.

Depuis une seule page, Firefox View permet d'avoir accès à la navigation récente et l'historique, les onglets ouverts, récemment fermés ainsi que les onglets ouverts d'autres appareils dans le cadre d'une synchronisation avec un compte Mozilla.

Pour cette fonctionnalité propre à Firefox, un outil de recherche intégré qui faisait étrangement défaut est désormais ajouté. Une barre de recherche permet d'effectuer une recherche qui s'applique pour toutes les sections prises en charge par Firefox View.

Signaler des soucis de compatibilité

La deuxième nouveauté est un outil pour signaler des problèmes avec un site en particulier. Il est directement accessible depuis le menu de Firefox. Le cas échéant, un formulaire web est à remplir pour préciser le type de problème, voire le décrire plus amplement.

" Contribuez à améliorer Firefox pour tout le monde. Mozilla utilise les informations que vous envoyez pour régler des problèmes avec des sites. " Selon Mozilla, une telle contribution permet d'apporter des corrections au plus vite, afin de rendre l'expérience de navigation sur Firefox plus fluide.

Firefox 123 apporte par ailleurs des améliorations pour la traduction des pages web (gestion des infobulles et du texte dans les contrôles des formulaires) et corrige une douzaine de vulnérabilités de sécurité (non critiques).

Une part de marché qui inquiète

Suite à la suppression d'une soixantaine de postes dans l'organisation du développement de produits, Mozilla a annoncé sa volonté de redonner la priorité à des produits comme Firefox Mobile et l'IA. D'après StatCounter, la part de marché de Firefox sur l'ordinateur est sous la barre des 8 % et à moins de 1 % sur mobile.