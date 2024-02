Ambiance plutôt morose chez Mozilla. Comptant le navigateur Firefox dans sa gamme de produits, la filiale commerciale de la Fondation Mozilla se sépare d'une soixantaine d'employés, soit environ 5 % de ses effectifs.

Cette annonce intervient quelques jours après la prise de fonction de Laura Chambers en tant que PDG par intérim. Ayant notamment une expérience de responsable chez Airbnb, PayPal et eBay, elle était déjà au conseil d'administration et remplace Mitchell Baker qui devient présidente exécutive de Mozilla.

La taille dans les effectifs de Mozilla concerne principalement des suppressions de postes dans l'organisation du développement de produits.

Priorité Firefox Mobile et IA

" Nous réduisons les investissements dans certains produits, afin de nous concentrer sur les domaines qui, selon nous, ont les plus grandes chances de succès ", indique un porte-parole de Mozilla à The Register. " Nous avons l'intention de redonner la priorité aux ressources vers des produits tels que Firefox Mobile et l'IA, où il existe une opportunité significative de croissance et d'établir un meilleur modèle pour l'industrie. "

Ce n'est pas la première fois que Mozilla affiche son intention d'impulser une nouvelle dynamique pour Firefox Mobile, dont la part de marché est en souffrance. Le contexte est peut-être propice, suite à l'arrivée massive d'extensions sur Android et le DMA en Europe qui oblige Apple à lâcher du lest pour des navigateurs non-WebKit sur iOS. Même si Mozilla est sceptique sur la façon de faire d'Apple...

Via Mozilla.ai, Mozilla œuvre en outre pour une IA digne de confiance qui comprend les grands modèles de langage, et va se concentrer sur cette tâche au sein du navigateur Firefox.

Des paris qui n'ont pas marché

TechCrunch a pu consulter une note interne de Mozilla. La réduction des investissements va toucher Mozilla VPN, Firefox Relay et Online Footprint Scrubber (qui fait écho à Mozilla Monitor Plus). Des produits qui devaient initialement assurer une diversification des revenus pour Mozilla.

Pour la plateforme et monde virtuel Hubs, c'est tout simplement une annonce de fermeture, faute d'intérêt et de demande.