Mozilla publie la version 144 du navigateur Firefox qui est assez riche en nouveautés, même si pour une partie d'entre elles le déploiement est progressif. Certains utilisateurs auront ainsi droit à des nouveautés avant les autres. Le but est d'obtenir rapidement des commentaires et remonter des bugs, avec d'éventuelles corrections qui profiteront alors au plus grand nombre.

Une gestion des profils enfin à la hauteur

Comme attendu, la principale nouveauté est la gestion des profils qui devient bien plus aboutie que par le passé et comble son retard par rapport à d'autres navigateurs.

Il est possible de créer des environnements de navigation distincts pour le travail, les loisirs ou tout autre projet. Chaque profil dispose de ses propres marque-pages, historique, onglets et extensions, garantissant une séparation étanche des données.

Mozilla explique que cette nouveauté, testée depuis plusieurs mois, a été affinée grâce aux retours des étudiants, professionnels et contributeurs. La personnalisation est poussée avec la possibilité d'assigner un nom, un avatar et un thème de couleur à chaque profil pour une identification immédiate.

Des améliorations pour les groupes d'onglets

Firefox 144 répond également à une demande jugée prioritaire de la communauté concernant les groupes d'onglets.

Il est maintenant possible de glisser un onglet dans un groupe réduit sans que celui-ci ne s'étende automatiquement. De plus, l'onglet actif reste ouvert et devient plus visible dans un groupe.

D'autres ajustements d'ergonomie incluent la possibilité de fermer une fenêtre Picture-in-Picture sans mettre la vidéo en pause (avec Maj + clic sur le bouton pour fermer ou Maj + Esc).

L'IA s'intègre dans l'expérience de recherche de Firefox

La recherche évolue avec l'intégration de deux outils IA. D'une part, la recherche visuelle via Google Lens fait son apparition. Un clic droit sur une image permet de trouver des objets similaires, de copier du texte ou d'obtenir des informations contextuelles. À cet effet, il est nécessaire que Google soit le moteur de recherche par défaut.

D'autre part, Firefox intègre Perplexity, un moteur de réponse basé sur l'IA qui fournit des réponses conversationnelles et sourcées directement depuis la barre d'adresse. Mozilla insiste sur le fait que l'utilisateur garde le contrôle : " Vous décidez quand utiliser un moteur de réponse IA, ou si vous voulez l'utiliser tout court. "

Mozilla ajoute que " Perplexity maintient des restrictions strictes contre la vente ou le partage de données personnelles ".

Une protection renforcée

Pour le stockage des mots de passe, un meilleur chiffrement local est exploité. Un passage du vieillissant 3DES-CBC à l'AES-256-CBC. En outre, Firefox 144 corrige un peu moins d'une quinzaine de vulnérabilités de sécurité.