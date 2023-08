Si le constructeur Tesla dispose d'une immense visibilité sur le marché des véhicules électriques, d'autres acteurs rêvent de lui emboîter le pas avec des modèles capables d'étonner et de susciter de l'envie.

La firme Fisker a mis les petits plats dans les grands en dévoilant ses différents projets après l'actuel SUV électrique Fisker Ocean et couvrant de multiples segments de marché.

Tandis que le Fisker Alaska tente de séduire les amateurs de pickup en proposant un modèle tout électrique à la plateforme arrière modulable, le constructeur veut aussi faire rêver avec un roadster électrique Fisker Ronin.

Fisker Ronin, le joyau de la couronne

Le modèle, version finalisée du concept Fisker Emotion et qui n'est pas en sans rappeler le roadster initial de Tesla ou même la nouvelle évolution attendue d'ici quelques années, a été évoqué à plusieurs reprises ces dernières années en vantant des atouts exceptionnels.

Le modèle Ronin promet ainsi une orientation GT avec toit amovible en fibre de carbone, quatres portières papillon (deux grandes, deux beaucoup plus petites à l'arrière), un habitacle soigné et luxueux ainsi qu'un style affirmé pour la carrosserie.

Cette supercar électrique disposera de trois moteurs pour une transmission intégrale et plus de 1000 chevaux de puissance, lui assurant un 0-60 mph en 2 secondes seulement, la rapprochant des performances des Tesla.

Beaucoup de promesses à concrétiser

Cela ne l'empêchera pas d'assurer une autonomie annoncée de plus de 600 miles (965 kilomètres), sans doute grâce un généreux ensemble de batteries. Véhicule de luxe, le roadster Fisker Ronin sera proposé à un prix "ultra-luxueux" (on évoque près de 400 000 dollars) et produit en quantités limitées.

La gamme de véhicules électriques Fisker

Présenté en grande pompe à côté des autres véhicules de la gamme, le roadster prend une tournure un peu plus concrète mais il reste à voir s'il verra effectivement le jour, alors que Fisker annonce un lancement vers la fin 2025.

La présentation des différents modèles permet d'assurer une gamme large couvrant divers segments mais toute la difficulté va consister à la transformer en véhicules réellement commercialisables.