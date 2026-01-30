La Fnac lance une offensive flash pour les adhérents : jusqu'à ce soir 18h, vous pouvez bénéficier de 15% de remise supplémentaire sur une sélection de téléviseurs dont le prix est supérieur à 1 000 €.

Cette remise s'ajoute à des prix déjà barrés (derniers soldes ou promotions en cours), ce qui donne lieu à de très belles opportunités sur le haut de gamme.

Voici quelques modèles éligibles à l'offre :

Technologie OLED : le noir absolu

L'OLED reste la référence pour le cinéma. La sélection inclut les derniers fleurons de 2025 :

LG OLED65G5 (65") : le nouveau modèle 2025 de la série G (Gallery). Affiché à 1 799 € au lieu de 2 499 €, il revient à 1 529 € après remise adhérent.





après remise adhérent. Samsung TQ65S95F (65") : l'OLED version Samsung avec une luminosité record. Affiché à 1 990 € au lieu de 2 199 €, il tombe à 1 691 € avec le bonus.





avec le bonus. Philips Ambilight 65OLED950 (65") : pour une immersion totale grâce à l'éclairage arrière. Proposé à 1 899 € au lieu de 2 999 €, il passe à 1 614 € au panier.

Technologie Mini LED : puissance et luminosité

Idéal pour les pièces lumineuses ou le gaming :

TCL 75C89K (75") : un écran géant QD-Mini LED de 2025. Il devient une affaire imbattable pour une telle diagonale à 1 104 € avec la remise. 200 € sont également remboursés par la marque jusqu'au 22/02.





avec la remise. par la marque jusqu'au 22/02. Samsung The Frame TQ85LS03FW (85") : le célèbre téléviseur "tableau" en format XXL. Il profite d'une jolie baisse une fois les -15% appliqués et tombe à 2 549 €.

> Note : la Fnac propose également l'installation gratuite pour les détenteurs de la carte Fnac+ sur certains de ces modèles volumineux.

➡️ Retrouvez tous les modèles TV de l'opération Bonus Adhérents sur la page dédiée jusqu'à 18h ce soir ⬅️

