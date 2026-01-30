Vidéoprojecteur ETOE E3 Pro

Avec sa résolution native Full HD 1080p, une luminosité de 600 lumens ANSI et la prise en charge du HDR10, il délivre une image précise, lumineuse et riche en couleurs, tout en acceptant les contenus vidéo en 4K UHD grâce à son processeur Amlogic 905. La mise au point automatique et la correction trapézoïdale assurent un affichage toujours net et bien aligné, tandis que le zoom numérique réglable de 50 à 100 % permet d’adapter facilement la taille de l’image à votre espace.

La partie audio repose sur deux haut-parleurs de 10 W proposant plusieurs profils sonores prédéfinis, avec la possibilité d’ajuster finement les réglages selon vos préférences. Grâce au Wi-Fi bi-bande 2,4G/5G, la diffusion sans fil reste fluide et compatible avec Android, iOS, PC et la majorité des routeurs.

Entièrement hermétique, le moteur optique protège efficacement l’appareil contre la poussière et contribue à une longévité accrue, avec une durée de vie estimée à plus de 160 000 heures pour le moteur et 30 000 heures pour la lampe, sans entretien particulier.

Le projecteur embarque Google TV et prend en charge Google Play ainsi que Google Assistant, offrant un accès direct aux applications et un contrôle vocal simple et intuitif.

Le vidéoprojecteur ETOE E3 Pro est actuellement proposé à 129 € sur Geekbuying avec le code NNNFREE3, livraison gratuite depuis la Pologne incluse (prix officiel 199 €).

Apple Watch Series 10 (Cellular 46mm)

Son écran OLED grand angle, plus lumineux et plus lisible sous tous les angles, offre une surface d’affichage élargie de près de 75 % par rapport à la Series 3, pour consulter plus d’informations en un coup d’œil.

Au quotidien, elle devient un allié précieux pour la santé et le bien-être. Grâce à ses capteurs avancés, elle assure le suivi du sommeil, la détection de l’apnée du sommeil et l’enregistrement d’un ECG directement au poignet. La nouvelle app Signes vitaux permet de surveiller pendant la nuit des indicateurs essentiels comme la fréquence cardiaque ou la température corporelle.

Pensée pour accompagner toutes les pratiques sportives, la Series 10 suit avec précision vos entraînements, que vous soyez adepte de course à pied, de natation, de Pilates ou de snorkeling. Elle intègre notamment un profondimètre, un capteur de température de l’eau, le suivi de cycle basé sur la température, ainsi que des applications dédiées comme Marées ou Oceanic+ pour les activités aquatiques.

La Series 10 propose la connectivité cellulaire, Apple Pay, un haut-parleur intégré, la compatibilité AirPods ainsi que des fonctions de sécurité essentielles comme les appels d’urgence et la détection de chute.

Retrouvez en ce moment la Apple Watch Series 10 (Cellular 46mm) en noir avec bracelet sport à 329 € au lieu de 599 € sur la boutique Orange. Elle est également disponible en version Cellular 42mm avec bracelet boucle sport à 299 € au lieu de 569 €.

HONOR Magic8 Pro (12 + 512 Go)

Le nouveau HONOR Magic8 Pro repousse les limites de la photographie mobile grâce à un capteur ultra grand format de 200 MP avec ouverture f/2.6, associé à un super zoom optimisé par l’IA pour des clichés téléobjectif d’une clarté exceptionnelle. Son nouveau mode nuit, doté d’une minuterie d’exposition personnalisable et d’une amélioration par IA dans le cloud, révèle les moindres détails invisibles à l’œil nu et restitue fidèlement l’ambiance de chaque scène, de jour comme de nuit.

Conçu pour durer toute la journée, il embarque une batterie silicium-carbone de nouvelle génération de 6 270 mAh, avec une teneur en silicium de 15 % parmi les plus élevées du marché. La recharge rapide HONOR SuperCharge 100 W en filaire et 80 W en sans fil permet de retrouver rapidement un niveau d’énergie optimal, même lors d’utilisations intensives.

L’expérience utilisateur est enrichie par des interactions intelligentes : un appui long donne accès à plusieurs fonctions IA, un double appui lance instantanément l’appareil photo et les gestes peuvent être personnalisés.

Animé par la plateforme mobile Snapdragon 8 Elite Gen 5, associée à jusqu’à 12 Go de RAM et 512 Go de stockage, le Magic8 Pro assure des performances ultra-rapides, un multitâche fluide et une expérience de jeu sans compromis.

Robuste et fiable, il bénéficie de certifications IP68, IP69 et IP69K, offrant une résistance avancée à l’eau, à la poussière, aux chutes, ainsi qu’aux jets d’eau haute pression et aux températures élevées, pour une durabilité à toute épreuve.

À l'occasion de son lancement, le HONOR Magic8 Pro est proposé à 999,90 € sur le site officiel avec un coupon de réduction de 300 € à récupérer.



➡️ Des cadeaux vous sont également offerts : un SuperChargeur 100W, une coque et 12 mois de garantie remplacement.



