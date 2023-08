Fnac, un acteur majeur du e-commerce français nous propose toujours de belles offres. En cette fin de période estivale, la boutique brade son matériel, ce qui n'est pas pour nous déplaire.

Commençons par le smartphone Apple iPhone 14. Ce mobile est équipé d'un écran de 6,1" Super Retina. Le téléphone portable possède une puce A15 Bionic avec 128 Go d'espace de stockage. iOS 16 est installé d'origine. Il est également doté d'un double appareil photo avec un objectif principal de 12 MP et d'une caméra avant avec TrueDepth pour le focus automatique. Ce smartphone est compatible 5G et vous octroie 20 heures d'autonomie.

Ce smartphone Apple iPhone 14 est vendu 899 € au lieu de 1019 € soit 12% de réduction chez Fnac. La livraison et le retrait en magasin sont gratuits.

D'autres smartphones sont également en promotion comme :



Et d'autres produits affichent des réductions à savoir :

Audio

PC portable



