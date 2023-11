C'est le Black Friday Fnac avant l'heure ! Prenez de l'avance et profitez avant tout le monde de superbes remises en avant-première sur certains produits.

Pour vous aider à vous y retrouver parmi toutes ces offres, nous vous avons fait une petite sélection des meilleures promotions Black Friday Fnac en avant-première. Nous y avons également rajouté quelques ventes flash classiques très intéressantes.

Commençons par le pack Jabra Elite 4 Active + ceinture de running Jabra offerte. Version sportive du modèle Jabra Elite 4, ces écouteurs sans fil résistent à la poussière, à l'eau à la transpiration et sont certifiés IP57. Ils sont donc parfaits pour vos séances de sport. Ils offrent 7 heures d'autonomie et 21 heures en plus avec le boîtier. La charge rapide permet 1 heure d'autonomie pour 10 minutes de chargement.

Les écouteurs sont dotés d'une fonction réduction de bruit active (ANC) et d'un mode HearThrough qui vous permet de ne pas être coupé du monde extérieur : il restitue les sons ambiants dans vos écouteurs afin que vous puissiez savoir ce qu'il se passe autour de vous.

Il est possible de personnaliser le son grâce à l'application Jabra Sound+, si vous voulez par exemple faire ressortir les aigus ou booster les basses.

Quatre microphones intégrés protègent contre le bruit du vent et assurent des voix claires même dans des environnements bruyants.

Le pack Jabra Elite 4 Active sport + ceinture de running Jabra offerte est au prix spécial de 79,99 € au lieu de 129,99 €, soit une remise de 39% sur la Fnac. La livraison express est gratuite.

