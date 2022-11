La Fnac, l'un des plus gros revendeurs français sur le petit électroménager ou encore le high tech, propose régulièrement des promotions sur son site. Par exemple, si vous possédez la carte Fnac+, vous avez régulièrement des promotions sur leur site avec 5 % sur de nombreux univers, la livraison gratuite et illimitée, 18 mille spectacles à prix réduits, mais aussi une cagnotte commune entre Darty et la Fnac.

Le bon plan du moment est que cette carte Fnac+ est au prix de 4,99 € au lieu de 14,99 € par an ! Un prix vite rentabilisé dès le premier achat (les frais de port sont au minimum de 4,99 €).

Actuellement, le site propose actuellement deux grosses promotions :



Voici quelques bons plans que nous avons dégoté sur le site :

Catégorie



PC portable

Smartphone

Montre connectée

TV

Son



D'autres bons plans sont disponibles comme la Fnac qui explose le prix de l'AirPods Max, ce dernier est accompagné de PC portable, écouteurs, casques ou encore notre sélection de SSD et HDD.