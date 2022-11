La mémoire dans un ordinateur est primordiale, peu importe la forme, nous ne pouvons pas nous passer de cet élément. Ensuite, il existe plusieurs types de stockage différents comme les SDD, HDD ou encore microSD. Avec le SSD, nous recherchons de la vitesse, avec le HDD, de la quantité de stockage à prix réduit et le microSD, du stockage portable comme pour les appareils photo. Nous avons sélectionné pour vous les stockages à prix réduits que nous pouvions trouver sur le Net.

Par exemple, le SSD Crucial BX500 profite de 30 % de réduction sur le site d'Amazon.

Le Crucial BX500 est au format 2,5" SATA, il existe avec plusieurs capacités, allant de 120 Go à 2 To d'espace de stockage. Il propose une vitesse de lecture de 540 Mo/s et celle d'écriture de 500 Mo/s. Le Crucial BX500 est garanti 3 ans.

Sur Amazon, le SSD Crucial BX500 1 To est au prix de 68 € au lieu de 97 € avec la livraison gratuite.





Voici notre sélection de solutions de stockage :

SSD interne

SSD externe

HDD interne

HDD externe

MicroSD / carte SD

