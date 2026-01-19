Pour cette nouvelle phase de soldes chez la Fnac et Darty, on trouve des baisses significatives sur les catégories reines : smartphones, PC portables, téléviseurs, électroménager...

Voici les offres les plus intéressantes repérées sur les deux sites :

Smartphones

C’est le rayon où les prix chutent le plus radicalement pour écouler les stocks.

Informatique & gaming

Parfait pour le télétravail ou le renouvellement d'équipement pro.

Maison & cuisine

Les remises sur le gros électroménager et les machines à café deviennent très intéressantes.

➡️ Retrouvez toutes les nouvelles offres sur les pages Fnac et Darty dédiées aux soldes.

Et ne manquez pas non plus notre top 3 des promos quotidien, avec pour démarrer la semaine le PC portable LG gram AI 15, l'écran PC gaming incurvé Thomson M34QG7Y14C (34" 240Hz) et le tout nouveau Redmi Note 15 Pro (256 Go) !