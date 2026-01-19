Pour cette nouvelle phase de soldes chez la Fnac et Darty, on trouve des baisses significatives sur les catégories reines : smartphones, PC portables, téléviseurs, électroménager...
Voici les offres les plus intéressantes repérées sur les deux sites :
Smartphones
C’est le rayon où les prix chutent le plus radicalement pour écouler les stocks.
- Pack Google Pixel 9a (128 Go) + JBL Go 4 : 399 €. Le meilleur rapport qualité/prix de ces soldes.
- Pack Samsung Galaxy S25 (128 Go) + Batterie externe Samsung Galaxy 10000 mAh Beige : 699 € au lieu de 949 € (-26 %). Une très belle baisse pour un modèle aussi récent avec en plus une batterie externe.
- iPhone 16 (128 Go) : désormais à 819,99 € au lieu de 869,99 €.
Informatique & gaming
Parfait pour le télétravail ou le renouvellement d'équipement pro.
- Samsung Galaxy Book4 Pro 14" (AMOLED, tactile, 120Hz) : 849,99 € au lieu de 1 499,99 € (-43 %).
- Acer Aspire Vero 16 (Core Ultra 5) : 562,23 € au lieu de 1 003,99 € (-44 %) via retrait dans une sélection de magasins Fnac.
- Écran PC BenQ MOBIUZ EX240N (24" FHD, 165Hz, VA) : 89,99 € au lieu de 129,99 € (-31%).
- Call of Duty Modern Warfare III - Edition Cross Gen (Xbox Series X / One) : 8,40 € seulement au lieu de 62,99 € (-87 %).
Maison & cuisine
Les remises sur le gros électroménager et les machines à café deviennent très intéressantes.
- Espresso broyeur Delonghi Magnifica Start : 399,99 € au lieu de 599,99 € (-33 %). La référence pour le café en grain.
- Lave-vaisselle Whirlpool (encastrable 60 cm) : 579,99 € au lieu de 999 € (-42 %).
- Aspirateur Dyson V8 Advanced : 249 € au lieu de 399 € (-37 %).
➡️ Retrouvez toutes les nouvelles offres sur les pages Fnac et Darty dédiées aux soldes.
Et ne manquez pas non plus notre top 3 des promos quotidien, avec pour démarrer la semaine le PC portable LG gram AI 15, l'écran PC gaming incurvé Thomson M34QG7Y14C (34" 240Hz) et le tout nouveau Redmi Note 15 Pro (256 Go) !