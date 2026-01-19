PC portable LG Gram AI 15Z80T-G.AU8BF

Il est équipé d’un écran Full HD de 15 pouces doté d’une dalle IPS couvrant 99 % de l’espace colorimétrique DCI-P3, garantissant des images éclatantes, précises et fidèles.

Il s’appuie sur un puissant processeur Ryzen 7 AI 350, certifié Intel Evo, intégrant un NPU capable d’atteindre jusqu’à 50 TOPS et épaulé par 32 Go de mémoire LPDDR5, garantissant une réactivité exceptionnelle, une fluidité exemplaire et des performances IA avancées, même en usage intensif. Son SSD NVMe de 2 To assure à la fois un espace de stockage très confortable et des vitesses d’accès ultra-rapides.

La partie graphique est confiée au contrôleur AMD Radeon Graphics, et l’ensemble est complété par la connectivité Wi-Fi 6 et la technologie audio Dolby Atmos. Le PC est livré avec Windows 11 Home pré-installé.

Retrouvez le LG Gram AI 15 à 965,99 € au lieu de 1 557,99 €, soit une remise de 38 % sur Amazon en ce moment.

Écran PC gaming Thomson M34QG7Y14C

Cet écran incurvé UWQHD (3440 x 1440) de 34 pouces repose sur une dalle VA offrant une résolution élevée pour des graphismes d’une netteté remarquable et des détails riches.

Il assure une expérience ultra-fluide grâce à un taux de rafraîchissement de 240 Hz, un temps de réponse de 1 ms (OD) et la technologie Adaptive Sync, éliminant efficacement saccades et déchirures d’image.

L’éclairage ambiant RGB personnalisable vient renforcer l’immersion en ajoutant une touche esthétique unique. La qualité d’image est sublimée par une couverture étendue de 130 % de l’espace sRGB et la prise en charge du HDR10 en 10 bits, garantissant des couleurs intenses et réalistes.

Enfin, ses technologies anti-scintillement et faible lumière bleue assurent un excellent confort visuel sur la durée, tandis que les réglages d’inclinaison et de rotation permettent d’ajuster l’affichage selon vos préférences.

Vous pouvez obtenir l'écran Thomson M34QG7Y14C à 286,02 € au lieu de 349 €, soit une remise de 18 % sur Amazon.

Redmi Note 15 Pro (4G, 256 Go)

Ce nouveau modèle embarque une impressionnante batterie de 6 500 mAh (typ.) compatible avec la charge turbo 45 W. Grâce à sa technologie silicium-carbone à haute densité, il offre une autonomie exceptionnelle, pensée pour durer bien au-delà d’une journée d’utilisation intensive.

Conçu pour affronter le quotidien, il bénéficie d’une certification IP65 garantissant une protection efficace contre la poussière et les éclaboussures. Côté photo, son capteur principal de 200 Mpx, associé à un grand capteur 1/1,4", capture des images d’une netteté et d’un niveau de détail remarquables.

Son écran AMOLED FHD+ immersif de 6,77 pouces est capable d’atteindre jusqu’à 3 200 nits de luminosité, pour une lisibilité optimale même en plein soleil et des couleurs éclatantes.

Enfin, l’assistant IA intégré optimise intelligemment les performances, la photographie et la créativité, pour une utilisation plus fluide et intuitive au quotidien.

Le Redmi Note 15 Pro (4G, 256 Go) est disponible en noir ou gris à 289,90 € en ce moment avec la remise au panier sur Amazon (prix de vente conseillé 353 €).



