Les soldes d'hiver 2026 battent leur plein ! Jusqu'au 3 février, la Fnac casse les prix sur les rayons informatique. Que vous cherchiez un PC gaming de dernière génération, un MacBook avec puce M5 ou une tablette pour le divertissement, c'est le moment d'en profiter.

Voici notre sélection des meilleures offres PC / tablettes sur le site et en magasin.

PC portables : les pépites des soldes

1. Le meilleur rapport qualité/prix : Lenovo IdeaPad Slim 3

L'IdeaPad Slim 3 est proposé en pack idéal pour les étudiants ou le télétravail. Ce modèle 15,6" est fluide et robuste. Attention, il est disponible dans une sélection de magasins seulement.

Prix : 449,99 € au lieu de 599,99 € (-25%) + sac à dos noir offert.

➡️ avec Ryzen 5, RAM 16 Go, SSD 512 Go.

2. L'ultra-portable performant : Lenovo Yoga Slim 7x

Le Yoga Slim 7x offre un très bel écran 14,5" tactile OLED et une autonomie record grâce à la nouvelle puce Snapdragon X Elite.

Prix : 917,99 € au lieu de 1 599,99 € (-43%)

➡️ C'est l'une des plus grosses remises sur un PC "Copilot+" doté d'une IA intégrée.

3. Bureautique à prix cassé : Acer Aspire Vero 16

L'Aspire Vero 16 se distingue par son large écran de 16 pouces offrant un confort visuel optimal pour le multitâche. Sous le capot, son processeur de dernière génération assure une gestion fluide des logiciels professionnels et de la création légère.

Prix : 702,79 € au lieu de 1 003,99 € (-30%)

➡️ avec Core Ultra 5, RAM 16 Go, SSD 512 Go.

PC gaming : la puissance à prix réduit

Le rayon gaming propose de nombreuses réductions sur des modèles puissants de PC portables et fixes :

Univers Apple : MacBook et iPad

La Fnac propose de nombreuses remises sur une sélection de MacBook et d'iPad, comme par exemple :

MacBook Air 13 (Puce M4) : disponible à 999 € au lieu de 1 099 € (-9%). C'est le meilleur prix du moment pour un modèle avec puce M4.





au lieu de 1 099 € (-9%). C'est le meilleur prix du moment pour un modèle avec puce M4. MacBook Pro 14 (Puce M5) : les modèles 2025 avec puce M5 sont déjà en promotion à 1 699 € (-6%).

iPad 11" (A16, 2025) : la tablette polyvalente tombe à 369,99 € (-5%).





(-5%). iPad Pro 12,9" (M2) : les modèles 128 Go / 256 Go / 512 Go disponibles à prix réduit à partir de 519,99 € dans une sélection de magasins, et modèle 2 To proposé à 999,99 €.

Tablettes Android : les packs exclusifs

La Fnac mise sur les packs "tout-en-un" (clavier, stylet, protection...) pour ces soldes.

