Garmin Forerunner 265 (46 mm)

Elle est équipée d’un écran AMOLED lumineux de 1,3 pouce complété par des boutons physiques, idéals pendant l’effort. Son design léger et ergonomique assure un confort optimal au quotidien comme lors des séances intensives.

Pensée pour la performance, elle offre jusqu’à 20 heures d’autonomie en mode GPS et s’appuie sur la technologie SATIQ associée au GPS multi-bande, garantissant une localisation ultra-précise tout en optimisant la consommation de la batterie, même dans les environnements difficiles.

La montre intègre des fonctions d’entraînement avancées avec Garmin Coach, des suggestions quotidiennes d’exercices personnalisées, la préparation à l’entraînement et le statut d’entraînement, afin d’adapter vos séances à votre forme, votre récupération et votre charge d’effort. Les métriques clés comme la VO2 Max, la puissance de course au poignet, la charge aiguë, l’effet d’entraînement ou encore la condition de performance permettent un suivi précis de vos progrès.

Côté santé et bien-être, elle analyse le sommeil avec un rapport matinal détaillé, le statut VFC, le Body Battery, le stress, les variations respiratoires, la fréquence cardiaque continue et l’oxymètre de pouls. Elle propose également un coach de sommeil, la détection automatique des siestes et le suivi du cycle menstruel.

Polyvalente, elle prend en charge plus de 30 sports intégrés, dont la course sur piste, le triathlon et les profils multisport, avec des dynamiques de course directement mesurées au poignet. Les parcours peuvent être créés ou synchronisés depuis Garmin Connect, et les fonctions PacePro et prédicteur de course vous aident à planifier vos objectifs.

Enfin, la montre reste connectée à votre quotidien avec la musique intégrée sans smartphone, les paiements sans contact Garmin Pay, les notifications intelligentes, le LiveTrack, les fonctions de sécurité et la compatibilité avec l’écosystème Garmin Connect et Connect IQ.

Vous pouvez obtenir la Garmin Forerunner 265 (46 mm) en noir à 227,59 € grâce au code FRWS30 sur AliExpress avec livraison gratuite depuis la France (prix officiel 449,99 €).

Casque CMF Headphone Pro

Il se distingue par une autonomie exceptionnelle pouvant atteindre jusqu’à 100 heures d’écoute, ou 50 heures avec la réduction de bruit activée, ainsi que jusqu’à 50 heures en appel. Grâce à la recharge USB-C, la batterie se recharge entièrement en moins de deux heures, pour un usage prolongé sans contrainte.

L’utilisation est simple et naturelle grâce à des commandes directement intégrées au casque. Il suffit de glisser pour ajuster les basses ou les aigus, de tourner pour régler le volume et d’appuyer pour naviguer entre les fonctions.

Le son gagne en ampleur grâce au Static Spatial Audio, qui plonge l’utilisateur dans un véritable paysage sonore avec des modes Cinéma et Concert optimisés pour la largeur, la profondeur et la clarté. La réduction de bruit active hybride s’adapte automatiquement à l’environnement en ajustant son intensité, tandis que le mode Transparence permet de rester attentif à ce qui se passe autour de soi lorsque nécessaire.

Compatible Hi-Res avec ou sans fil, le casque prend en charge le codec LDAC et les certifications Hi-Res Audio, garantissant une restitution fidèle et détaillée de la musique, quel que soit le mode d’écoute. La fonction Personal Sound permet, via un court test, d’adapter le rendu sonore à votre profil auditif et de l’enregistrer directement dans les écouteurs pour une expérience cohérente sur tous vos appareils.

Pensé pour le confort et la durabilité, le CMF Headphone Pro est équipé de coussinets amovibles, faciles à nettoyer et à remplacer.

Retrouvez le casque CMF Headphone Pro en gris clair ou vert clair à 62,97 € avec le code FRWS07 sur AliExpress et livraison gratuite depuis la France (prix officiel 99 €).

Robot aspirateur laveur Roborock Q7 L5+

Grâce à sa station autovidante équipée d’un sac à poussière de 2,7 litres, il peut fonctionner jusqu’à sept semaines sans intervention. Vous profitez ainsi d’un nettoyage véritablement autonome, renforcé par une recharge intelligente pendant les heures creuses.

Sa puissance d’aspiration de 8 000 Pa, issue de la technologie HyperForce, élimine efficacement poussières, débris et poils d’animaux sur les sols durs comme sur les tapis. L’optimisation intelligente des trajectoires améliore le nettoyage des bords et des recoins, tout en limitant les nuisances sonores liées au frottement des brosses.

La navigation LiDAR PreciSense assure une cartographie précise à 360°, jusqu’à six fois plus rapide que les méthodes classiques. Le robot peut mémoriser jusqu’à trois plans d’étage, offrant une gestion fluide du nettoyage sur plusieurs niveaux et une planification de parcours optimisée.

Polyvalent, le Q7 L5+ combine aspiration et lavage des sols en un seul passage. Il propose trois niveaux de débit d’eau pour s’adapter à chaque type de surface et offre une autonomie allant jusqu’à 150 minutes, couvrant jusqu’à 220 m² en mode serpillière et 170 m² en aspiration.

Conçu pour s’adapter à tous les intérieurs, il franchit aisément les seuils, tapis et obstacles jusqu’à 2 cm de hauteur, garantissant une transition fluide entre les pièces.

Le contrôle se fait simplement via l’application Roborock, qui permet de programmer les nettoyages, définir des zones interdites et personnaliser chaque session. Compatible avec Alexa et Google Home, il se pilote également à la voix pour une utilisation encore plus intuitive et mains libres.

Le robot aspirateur Roborock Q7 L5+ est en promotion à 199,99 € au lieu de 339,99 €, soit une remise de 41 % sur Amazon en ce moment (prix officiel 389,99 €).



