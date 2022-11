Comme à notre habitude, nous vous proposons une sélection des meilleurs bons plans présents sur le site de la Fnac. Le nom de l'entreprise est l'acronyme de "Fédération nationale d'achats des cadres" qui à la base, distribuait des produits culturels et électroniques. Depuis 2016, la Fnac a racheté Darty et prend le nom Fnac Darty.

Parmi les éléments importants que propose le site commercial, il y a la carte Fnac+ avec régulièrement des promotions sur leur site, mais aussi 5 % sur de nombreux univers, la livraison gratuite et illimitée, des tonnes de spectacles à prix réduits et une cagnotte commune entre Darty et la Fnac. Actuellement, la carte Fnac+ est au prix de 4,99 € au lieu de 14,99 € par an !

Jusqu'au 17 novembre 23h59, vous avez la possibilité d'être remboursé de l'achat de votre TV en participant à un jeu-concours. Votre télévision Samsung, Philips, LG ou Sony est remboursée à hauteur de 800 € ! Vous pouvez consulter le règlement et l'intégralité des téléviseurs compatibles sur ce document.

Voici les meilleurs bons plans du moment sur le site de la Fnac :

Catégorie

Smartphone

PC portable

Smartwatch

TV

Son

Vélo électrique



Et d'autres bons plans sont disponibles sur notre site comme RED qui lance sa Black Week avec jusqu'à -400 € sur les smartphones Apple, Samsung, Xiaomi, Oppo ou encore GOGOBEST GF750, le vélo électrique rétro avec un puissant moteur présent même sur les routes enneigées.