Les Jours de la 2nde Vie font leur grand retour à la Fnac, avec des réductions pouvant atteindre -30 % sur de nombreux appareils remis à neuf ou réparés par des spécialistes.

Fnac les Jours 2nde Vie

Ces produits reconditionnés peuvent coûter jusqu’à 50 % de moins que leur prix neuf, bénéficient d’une garantie de 2 ans et vous laissent 15 jours pour changer d’avis.

Voici une sélection des 10 offres reconditionnées les plus attractives proposées en ce moment par l’enseigne.

produits reconditionne?s Fnac

Jours 2nde Vie Fnac : TOP 10 du reconditionné

  1. AirPods Pro (Magsafe) - Parfait état à 89,90 € (-55%)
  2. Redmi Note 14 4G - 256 Go Noir - Très bon état à 211,99 € soit -16% (6,67" AMOLED FHD+ 120Hz, Adaptive Sync, Gorilla Glass 5, Helio G99-Ultra octa-core 6nm, capteur principal 108MP, 5500 mAh, charge 33W, double haut-parleur Dolby Atmos, IP54...)
  3. Aspirateur sans fil Shark PowerDetect Clean & Empty IP3251EUT à 229,99 € soit -39% (prix officiel 549,99 €) (détection des saletés avec augmentation automatique de la puissance, détection des bords et du type de sol, système hermétique anti-allergène, base de vidage automatique, manche pliable...)
  4. Apple Watch SE 3 - GPS 44mm Boîtier Aluminium Minuit avec Bracelet Sport Minuit M/L - Parfait état à 284,99 € (-5%)
  5. Pack Samsung Galaxy Tab S10 Lite Wi-Fi 128 Go Anthracite + Book Cover - Très bon état à 377,99 € soit -10% (10,9" WUXGA+ 2112 x 1320, 90Hz, Bluetooth 5.3, Wi-Fi 6, Gemini, 8000 mAh, charge rapide 25W, IP42, 2 haut-parleurs compatibles Dolby Atmos, stockage jusqu'à 2 To avec microSD, S Pen inclus)
  6. Écran PC gaming incurvé Corsair Xenon 27QHD240 à 499 € soit -57% (prix officiel 1 149,99 €) (27" QHD, dalle OLED, 240Hz, 0,03 ms, FreeSync Premium / G-SYNC, 1000 cd/m², contraste 1500000 :1, HDR avec pic de luminosité 1000 nits, capteur de proximité OSD...)
  7. iPhone 16e 5G - 128 Go Noir à 510,99 € (-29%)
  8. PC portable Lenovo T14 G2 à 549 € soit -63% (14" tactile, Core i5-1145G7, RAM 16 Go DDR4, SSD 256 Go, Windows 11 Pro, Wi-Fi 6E)
  9. Écran PC gaming incurvé Corsair Xenon Flex 45WQHD240 à 899 € soit -63% (45" WQHD 3440 x 1440, dalle OLED flexible avec incurvation ajustable jusqu’à 800R, 240Hz, 0,03 ms, FreeSync Premium / G-SYNC, 1000 cd/m², HDR avec pic de luminosité 1000 nits...)
  10. Pack appareil photo hybride Nikon Z50 II Noir + Nikkor Z DX 18-140 mm f/3.5-6.3 VR + sac à dos + 2h cours à distance Nikon School - Parfait état à 1 102,99 € (-8%)

Fnac 2nde Vie

