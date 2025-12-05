Les Jours de la 2nde Vie font leur grand retour à la Fnac, avec des réductions pouvant atteindre -30 % sur de nombreux appareils remis à neuf ou réparés par des spécialistes.
Ces produits reconditionnés peuvent coûter jusqu’à 50 % de moins que leur prix neuf, bénéficient d’une garantie de 2 ans et vous laissent 15 jours pour changer d’avis.
Voici une sélection des 10 offres reconditionnées les plus attractives proposées en ce moment par l’enseigne.
Jours 2nde Vie Fnac : TOP 10 du reconditionné
- AirPods Pro (Magsafe) - Parfait état à 89,90 € (-55%)
- Redmi Note 14 4G - 256 Go Noir - Très bon état à 211,99 € soit -16% (6,67" AMOLED FHD+ 120Hz, Adaptive Sync, Gorilla Glass 5, Helio G99-Ultra octa-core 6nm, capteur principal 108MP, 5500 mAh, charge 33W, double haut-parleur Dolby Atmos, IP54...)
- Aspirateur sans fil Shark PowerDetect Clean & Empty IP3251EUT à 229,99 € soit -39% (prix officiel 549,99 €) (détection des saletés avec augmentation automatique de la puissance, détection des bords et du type de sol, système hermétique anti-allergène, base de vidage automatique, manche pliable...)
- Apple Watch SE 3 - GPS 44mm Boîtier Aluminium Minuit avec Bracelet Sport Minuit M/L - Parfait état à 284,99 € (-5%)
- Pack Samsung Galaxy Tab S10 Lite Wi-Fi 128 Go Anthracite + Book Cover - Très bon état à 377,99 € soit -10% (10,9" WUXGA+ 2112 x 1320, 90Hz, Bluetooth 5.3, Wi-Fi 6, Gemini, 8000 mAh, charge rapide 25W, IP42, 2 haut-parleurs compatibles Dolby Atmos, stockage jusqu'à 2 To avec microSD, S Pen inclus)
- Écran PC gaming incurvé Corsair Xenon 27QHD240 à 499 € soit -57% (prix officiel 1 149,99 €) (27" QHD, dalle OLED, 240Hz, 0,03 ms, FreeSync Premium / G-SYNC, 1000 cd/m², contraste 1500000 :1, HDR avec pic de luminosité 1000 nits, capteur de proximité OSD...)
- iPhone 16e 5G - 128 Go Noir à 510,99 € (-29%)
- PC portable Lenovo T14 G2 à 549 € soit -63% (14" tactile, Core i5-1145G7, RAM 16 Go DDR4, SSD 256 Go, Windows 11 Pro, Wi-Fi 6E)
- Écran PC gaming incurvé Corsair Xenon Flex 45WQHD240 à 899 € soit -63% (45" WQHD 3440 x 1440, dalle OLED flexible avec incurvation ajustable jusqu’à 800R, 240Hz, 0,03 ms, FreeSync Premium / G-SYNC, 1000 cd/m², HDR avec pic de luminosité 1000 nits...)
- Pack appareil photo hybride Nikon Z50 II Noir + Nikkor Z DX 18-140 mm f/3.5-6.3 VR + sac à dos + 2h cours à distance Nikon School - Parfait état à 1 102,99 € (-8%)
Rendez-vous sur la page des Jours 2nde Vie Fnac pour découvrir tous les produits reconditionnés, à prix encore plus réduit en ce moment.
➡️ Et ne ratez pas non plus notre top 3 des promos du jour, avec le projecteur XGIMI Horizon Pro 4K, le pack avec casque Razer Blackshark V2 X + support et le Lenovo Yoga Slim 7 14ILL10 U5 Aura OLED Copilot+PC !