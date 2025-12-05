Vidéoprojecteur home cinéma XGIMI Horizon Pro 4K

Il offre une image 4K d’une grande netteté, portée par 8,3 millions de pixels et une luminosité de 2 200 lumens ANSI qui assure un rendu éclatant même en pleine journée.

Son moteur d’imagerie X-VUE 2.0 permet de projeter une image allant de 40 à 200 pouces, avec un résultat optimal entre 60 et 150 pouces, tandis que le rapport de projection de 1,2:1 facilite l’installation dans n’importe quel espace. Les contenus HLG/HDR10 bénéficient d’un contraste riche et dynamique, et la technologie MEMC 60 Hz garantit une fluidité impeccable pour les films d’action, le sport ou le jeu vidéo.

Pensé pour une installation sans effort, le Horizon Pro s’allume en quelques secondes et ajuste automatiquement la taille de l’image grâce à la détection intelligente d’écran. La correction trapézoïdale verticale et horizontale adapte instantanément l’affichage à vos murs ou à votre toile, l’IA intégrée évite les obstacles dans la zone de projection et la mise au point automatique maintient une netteté parfaite à tout moment.

Son système audio Harman Kardon intégré offre un son puissant et clair, idéal pour accompagner l’image 4K lors de vos séances cinéma. Compatible HDR10, Wi-Fi et Bluetooth, le projecteur assure une expérience complète, qu’il s’agisse de diffuser vos contenus ou de connecter vos appareils.

Grâce à Android TV 10, vous accédez directement aux principales plateformes de streaming comme Disney+, Prime Video ou HBO Max, et pouvez envoyer vos contenus depuis vos appareils personnels via Chromecast. Le contrôle vocal Google Assistant facilite la navigation et la gestion des appareils connectés.

Vous pouvez retrouver le XGIMI Horizon Pro 4K à 699 € au lieu de 1 290,40 €, soit une remise de 46% en ce moment chez Boulanger (prix officiel 1 899 €). Et pour les membres du Club Infinity, 3 mois de Canal+ vous sont offerts.

Pack casque gaming filaire Razer Blackshark V2 X (blanc) + Support

Équipé de haut-parleurs Razer TriForce de 50 mm, le casque délivre un son précis, ample et puissant, avec des basses profondes et un rendu surround 7.1 immersif qui met pleinement en valeur chaque détail du jeu.

Conçu pour rester confortable même lors des sessions prolongées, il s’appuie sur des coussinets en mousse à mémoire de forme particulièrement souples et respirants qui épousent parfaitement la forme de votre tête.

Le microphone cardioïde Razer HyperClear fixe assure une transmission vocale nette et dépourvue de bruits parasites. Sa captation ciblée élimine efficacement les sons provenant des côtés et de l’arrière, garantissant à votre équipe une communication claire et constante.

Vous pouvez obtenir le pack avec casque gaming filaire Razer Blackshark V2 X (blanc) + Support à 59,99 € au lieu de 109,99 €, soit une remise de 45% chez Darty (prix officiel casque 79,99 €).

Lenovo Yoga Slim 7 14ILL10 U5 Aura OLED Copilot+PC

Son écran OLED de 14 pouces en résolution WUXGA offre une image lumineuse, contrastée et extrêmement fidèle grâce au Dolby Vision, au DisplayHDR True Black 500 et à la couverture à 100 % du DCI-P3.

Le Yoga Slim 7 embarque un processeur Core Ultra 5 226V capable de monter jusqu’à 4,5 GHz, épaulé par 16 Go de mémoire LPDDR5x pour une fluidité sans faille dans le multitâche. Son SSD PCIe 4.0 de 512 Go garantit des lancements d’applications rapides et une excellente réactivité.

La connectivité de nouvelle génération, avec le Wi-Fi 7, le Bluetooth 5.4, les ports USB-C Thunderbolt 4, l’USB-A, le HDMI 2.1 et un lecteur microSD, permet de tout connecter. À cela s’ajoute une sécurité renforcée grâce à Windows Hello et au lecteur d’empreintes digitales.

Le Lenovo Yoga Slim 7 14ILL10 U5 Aura OLED est en promotion à 809,99 € au lieu de 999,99 €, soit une remise de 19% chez Boulanger avec en plus 200 € de bonus reprise en ce moment.



