Ford amorce un virage majeur dans sa stratégie électrique, misant sur une technique de production inédite combinée à un nouveau modèle de pickup électrique accessible.

Avec un investissement global de 5 milliards de dollars, le constructeur vise à offrir un véhicule performant, spacieux et surtout abordable, tout en optimisant fortement le processus de fabrication. Un tournant qui pourrait bien redéfinir le paysage des véhicules électriques grand public.

Un système de production universel pour une fabrication repensée

La véritable révolution réside dans le Ford Universal EV Production System, qui abandonne la traditionnelle chaîne de montage linéaire qui construit pièce après pièce le véhicule au profit d’une “assembly tree” ou arbre d’assemblage. Ce système divise la fabrication en trois lignes autonomes préparant trois grands blocs réunis seulement en fin de processus.

Ces trois sous-ensembles, intégralement préparés, sont ensuite réunis pour former le véhicule final. Ford utilise aussi de grandes pièces en aluminium coulé en une seule fois ("unicast"), réduisant ainsi le nombre de composants et facilitant la robotisation et l’ergonomie des opérateurs.

Chaque poste de travail reçoit un kit complet incluant les pièces et outils nécessaires, configurés pour être directement utilisables, ce qui accélère la production et améliore la qualité.

Un pickup électrique accessible et performant

Celui qui tirera parti du nouveau système est un pickup électrique de taille moyenne, prévu pour un lancement en 2027 à un prix ciblé de 30 000 dollars.

Ce véhicule atteindra des performances proches du Mustang EcoBoost en accélération tout en offrant plus d’espace intérieur que le Toyota RAV4, grâce notamment à la disposition plate des batteries sous le plancher. Ford promet aussi un coût total de possession inférieur à celui d’un Tesla Model Y d’occasion, grâce à la simplicité et l’efficacité accrues de la conception.

Un investissement colossal au cœur de l'Amérique

Le projet est soutenu par un investissement de 5 milliards de dollars, répartis entre 2 milliards pour la rénovation et la modernisation de l’usine d’assemblage de Louisville (Kentucky) et 3 milliards destinés à une usine de batteries en Michigan.

Ce plan industriel garantit aussi la création et le maintien d’environ 4 000 emplois directs sur les deux sites. La transition de Louisville, spécialisée jusqu’ici dans des SUV à essence, vers la production électrique, s'accompagne d’innovations dans la chaîne d'approvisionnement et la fabrication des batteries lithium-fer-phosphate (LFP), plus sûres et moins coûteuses.

Une réponse audacieuse face à un marché en pleine évolution

Avec cette stratégie, Ford affirme répondre directement aux défis que lance la concurrence asiatique, notamment chinoise, qui a su optimiser ses chaînes de production pour proposer des véhicules électriques bien moins chers.

Le choix de la plateforme universelle et du système de production innovant est aussi une réponse aux pressions politiques pour rapatrier la production sur le sol américain et réduire les coûts. En misant sur une architecture modulaire et évolutive, Ford se donne les moyens de décliner rapidement ce concept sur plusieurs modèles, des berlines aux SUV, renforçant ainsi sa compétitivité.

Ford s'inspire de l’esprit pionnier de la Model T pour proposer bien plus qu’un simple utilitaire. Cette vision promet une nouvelle gamme de véhicules électriques qui allient performance, praticité et abordabilité, avec une approche industrielle innovante unique finalement pensée pour le client et les travailleurs.