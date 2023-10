Aujourd'hui, nous allons vous présenter les 3 offres fibre les moins chères du marché français. Ce ne sont pas les plus fournies en termes de services, ni même en débits. Mais, pour la plupart des personnes utilisant internet à la maison, ces offres sauront combler les besoins journaliers et vous n'aurez pas de grosses sommes mensuelles à débourser.

L'abonnement fibre le moins cher du marché est ainsi chez Bouygues Telecom. Il s'agit du forfait Bbox fit qui est proposé à 18,99 € par mois la première année puis 31,99 € ensuite.

Il propose :

Des débits de 400 Mbps en envoi et en téléchargement

en envoi et en téléchargement Les appels illimités vers les fixes en France et vers plus de 110 destinations

Un service fibre clé en main

À noter que la connexion internet est garantie dès le premier jour avec la mise à disposition d'une clé 4G et 200 Go de données mobiles, le temps que la fibre arrive à votre domicile.

Découvrir le forfait fibre Bbox fit à 18,99 € la première année

Livebox Fibre par Orange

L'opérateur Orange met à disposition un premier forfait fibre nommé Livebox Fibre qui propose un débit de 500 Mbps symétrique à 24,99 € par mois pendant 12 mois puis 42,99 €, avec engagement d'un an. Pas le moins cher, mais la qualité a un prix ! Cet abonnement comprend :

Des débits de 500 Mbps en téléchargement et en envoi

La livebox 5 avec WiFi 5

140 chaines TV avec décodeur Ultra HD 4K (sur demande, pour 40 €)

avec décodeur Ultra HD 4K (sur demande, pour 40 €) Appels illimités vers les fixes

vers les fixes En option : décodeur TV Ultra HD 4K

Cet abonnement Livebox Fibre est proposé à 24,99 €/mois pendant un an puis 42,99 € ensuite.

Free

Voici maintenant l'offre Freebox Révolution, qui vous engage un an, et qui est proposée à seulement 19,99 € par mois puis 44,99 €/mois ensuite. C'est la plus fournie en termes de services, avec un coût très faible, du moins la première année.

Cette offre inclut :

1 Gbps en débit descendant et 600 Mbps en envoi

en débit descendant et en envoi Appels illimités vers les fixes en France, DOM + 100 destinations internationales

vers les fixes en France, DOM + 100 destinations internationales 270 chaines incluses dont 50 chaines TV by CANAL

OQEE Ciné inclus (nouveau service de vidéo à la demande avec plus de 300 films et séries à regarder en illimité sur votre TV via le player Freebox)

Netflix et Prime Vidéo inclus pendant 6 mois, Canal+ Series inclus 12 mois

inclus pendant 6 mois, inclus 12 mois App Free Ligue 1 pour visionner le football

Stockage interne de 250 Go

Lecteur Blu-ray intégré

Découvrez la Freebox Revolution à 19,99 € par mois pendant 1 an puis 44,99 € ensuite





