La couverture fibre en France continue son développement, avec chaque mois de nouvelles prises installées, ce qui implique que les fournisseurs d'accès à internet (FAI) peuvent donc toujours agrandir leur portefeuille de clients. Nos 4 opérateurs nationaux s'affrontent sur le front de la fibre optique qu'il s'agisse d’Orange, Free, SFR et Bouygues Telecom, tous sont sont déterminés à récupérer de la clientèle en fournissant des abonnements à prix cassé. Notons qu'il est important de négocier de nouveau TOUS LES ANS son forfait fibre afin de faire jouer la concurrence et de toujours moins dépenser.

Nous allons aujourd'hui vous présenter les différents forfaits fibre disponibles à moins de 20 € par mois.

Bbox fit

Commençons par l'offre fibre Bbox fit de Bouygues Télécom, qui est avec un engagement d'un an et proposée à 16,99 € par mois la première année, puis 31,99 € par mois ensuite.

Elle propose :

400 Mbps en débit téléchargement et 400 Mbps en envoi

en débit téléchargement et en envoi Appels illimités vers les fixes en France, DOM et vers 110 destinations

L'offre fibre Bbox fit est affichée à 16,99 € par mois avec 1 an d'engagement.





Red by SFR

Poursuivons avec le forfait fibre Red by SFR sans engagement et affiché à 18,99 € la première année puis 28,99 € ensuite.

Cette offre intègre :

Une connexion internet avec des débits de 500 / 500 Mbps (descendant / montant)

(descendant / montant) Les appels illimités vers les fixes et les mobiles en France et vers les fixes dans plus de 100 destinations internationales

Un bouquet TV de 35 chaînes visionnables depuis n'importe quel appareil via l'appli RED TV

visionnables depuis n'importe quel appareil via l'appli Un décodeur TV à + 3€/mois pour regarder les chaînes via le décodeur sur sa TV (pour les téléviseurs non smart TV)

La possibilité d'avoir 100 chaînes supplémentaires pour 2 € par mois

par mois SFR Cloud 10 Go de stockage cloud inclus.

En option à 7 €/mois, des vitesses de 1 Gbps en download et 700 Mbps en upload (avec la SFR box 8 compatible WiFi 6)



Notons qu'un mois d'abonnement est actuellement offert.

L'abonnement fibre RED by SFR est à 18,99 € par mois pendant 1 an





SFR Fibre starter



SFR propose un abonnement SFR Fibre Starter avec engagement d'un an au tarif de 19,99 €/mois puis 34,99 €/mois ensuite.

Elle propose :

Les appels illimités vers les fixes

vers les fixes 500 Mbps en débit descendant et 500 Mbps en débit montant

en débit descendant et en débit montant SFR Box 7 avec WiFi 5

avec WiFi 5 Bouquet de 160 chaînes incluses et service TV

SFR Box 7 TV (4K HDR) incluse

(4K HDR) incluse Répéteur Smart WiFi à 3 € par mois

Box de poche 4G à 5 € par mois (pour avoir internet partout)

Le forfait SFR Fibre Starter est au petit prix de 19,99 € par mois.





Free

Poursuivons avec l'offre Freebox Révolution qui est sous engagement d'un an et proposée à 19,99 € par mois pendant un an puis 44,99 €/mois ensuite.

Elle comprend :

Des débits de 1 Gbps en téléchargement et 600 Mbps en envoi

en téléchargement et en envoi Appels illimités vers les fixes en France, DOM et vers 100 destinations internationales

270 chaines incluses dont 50 chaines TV by CANAL

incluses TV by CANAL OQEE Ciné inclus (nouveau service de vidéo à la demande avec plus de 300 films et séries à regarder en illimité sur votre TV via le player Freebox)

Prime Vidéo inclus pendant 6 mois, Canal+ Series inclus 12 mois

App Free Ligue 1 pour visionner le football

pour visionner le football Stockage interne de 250 Go compris

compris Lecteur Blu-ray intégré.

L'abonnement fibre Freebox Révolution est au prix de 19,99 € par mois pendant un an.

La boite Sosh

Terminons enfin cette sélection par l'offre de Sosh, la filiale d'Orange, qui est sans engagement et proposée au prix de 19,99 €/mois la première année puis 29,99 €/mois ensuite.

Elle intègre :

Des débits de 300 Mbps en download et 300 Mbps en upload

en download et en upload Les appels illimités vers les fixes en France, DOM et vers 100 destinations internationales

La TV avec 72 chaînes visionnables via l'app ou option décodeur TV ULTRA HD 4K à 5 € par mois

visionnables via l'app ou TV ULTRA HD 4K à 5 € par mois Livebox 5 avec le Wi-Fi intelligent

avec le Wi-Fi intelligent Raccordement à la fibre inclus via technicien Orange

L'abonnement Sosh est au prix réduit de 19,99 € par mois pendant 12 mois.



