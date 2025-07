Affichés au même prix de 9,99 € par mois, les forfaits 100 Go de Sosh et B&You semblent identiques, mais ils répondent à différents besoins : l'un mise sur la data à l'étranger, l'autre sur la vitesse de la 5G.

Sosh 100 Go 4G

Le forfait Sosh 100 Go est proposé au tarif de 9,99 €/mois et est sans engagement. Il s'appuie sur la qualité du réseau Orange et offre une enveloppe de 100 Go de données mobiles 4G en France métropolitaine. Les appels, SMS et MMS sont illimités en France et vers les DOM.

Pour les voyages, ce forfait se distingue par une généreuse enveloppe de 40 Go de données utilisables en Europe et dans les DOM (hors Suisse et Andorre). Depuis ces destinations, les appels, SMS et MMS sont également illimités vers ces mêmes zones et vers la France. Enfin, il est possible de choisir entre une carte SIM classique et une eSIM.

Ce forfait est parfait pour le voyageur fréquent en Europe ou dans les DOM. Son avantage décisif est son importante enveloppe de 40 Go de data à l'étranger, qui permet une utilisation sereine d'internet lors de ses déplacements, tout en bénéficiant de la qualité du réseau Orange en France.

B&You 100 Go 5G

Le forfait B&You 100 Go 5G est également positionné au prix de 9,99 €/mois. Son atout principal est l'accès au réseau 5G de Bouygues Telecom. Comme son concurrent, il inclut 100 Go de données en France métropolitaine, ainsi que les appels, SMS et MMS illimités en France métropolitaine.

Pour l'utilisation à l'étranger, l'enveloppe allouée est de 25 Go de données en Europe et dans les DOM. Un service supplémentaire mis en avant par l'opérateur est l'assistance client accessible 24h/24 via l'application B&You.

Ce forfait est conçu pour l'utilisateur qui recherche avant tout la performance et la vitesse en France. Grâce à la 5G, il est parfait pour ceux possédant un smartphone compatible et résidant dans une zone couverte, et qui privilégient la rapidité de connexion.

