On trouve maintenant assez souvent des forfaits 5G avec une enveloppe de 100 Go pour moins de 10 € par mois : actuellement, c'est Auchan Télécom, RED by SFR et NRJ Mobile qui les proposent. Voyons voir leurs différences pour vous aider à trouver celui qu'il vous faut.

Auchan Télécom : le plus généreux pour l'Europe

Logo Auchan tÃ©lÃ©com

Ce forfait de Auchan Télécom se distingue par la quantité de données mobiles allouées pour les voyages en Europe et dans les DOM.

  • Prix : 8,99 €/mois
  • Data en France : 100 Go en 5G
  • Data en UE / DOM : 27 Go
  • Carte SIM : 1 €
  • Réseau : Bouygues Telecom

Le forfait Auchan 100 Go est destiné à celui qui voyage le plus souvent en Europe et qui veut maximiser son enveloppe internet sans payer plus.

RED by SFR : le choix de l'équilibre

Logo RED by SFR

L'offre de RED se positionne comme un excellent équilibre entre une utilisation massive en France et des besoins confortables pour l'étranger, le tout sans engagement.

  • Prix : 8,99 €/mois
  • Data en France : 100 Go en 5G
  • Data en UE/DOM : 26 Go
  • Carte SIM / eSIM : 10 € 
  • Réseau : SFR

Le forfait de RED est destiné à celui qui cherche une offre très équilibrée avec une belle enveloppe de data pour l'Europe.

NRJ Mobile : l'essentiel sans fioritures

NRJ-Mobile-logo-2024

Cette offre de NRJ Mobile les mêmes bases que les deux autres, mais avec une enveloppe de données à l'étranger légèrement inférieure.

  • Prix : 8,99 €/mois
  • Data en France : 100 Go en 5G
  • Data en UE/DOM : 22 Go
  • Carte SIM : 1 €
  • Réseau : Bouygues Telecom

Le forfait NRJ Mobile est destiné à l'utilisateur qui cherche un forfait 100 Go 5G au meilleur prix et pour qui l'usage d'internet à l'étranger est très occasionnel.

