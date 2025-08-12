On trouve maintenant assez souvent des forfaits 5G avec une enveloppe de 100 Go pour moins de 10 € par mois : actuellement, c'est Auchan Télécom, RED by SFR et NRJ Mobile qui les proposent. Voyons voir leurs différences pour vous aider à trouver celui qu'il vous faut.

Auchan Télécom : le plus généreux pour l'Europe

Ce forfait de Auchan Télécom se distingue par la quantité de données mobiles allouées pour les voyages en Europe et dans les DOM.

Prix : 8,99 €/mois

Data en France : 100 Go en 5G

Data en UE / DOM : 27 Go

Carte SIM : 1 €

Réseau : Bouygues Telecom

Le forfait Auchan 100 Go est destiné à celui qui voyage le plus souvent en Europe et qui veut maximiser son enveloppe internet sans payer plus.

RED by SFR : le choix de l'équilibre

L'offre de RED se positionne comme un excellent équilibre entre une utilisation massive en France et des besoins confortables pour l'étranger, le tout sans engagement.

Prix : 8,99 €/mois

Data en France : 100 Go en 5G

Data en UE/DOM : 26 Go

Carte SIM / eSIM : 10 €

Réseau : SFR

Le forfait de RED est destiné à celui qui cherche une offre très équilibrée avec une belle enveloppe de data pour l'Europe.

NRJ Mobile : l'essentiel sans fioritures

Cette offre de NRJ Mobile les mêmes bases que les deux autres, mais avec une enveloppe de données à l'étranger légèrement inférieure.

Prix : 8,99 €/mois

Data en France : 100 Go en 5G

Data en UE/DOM : 22 Go

Carte SIM : 1 €

Réseau : Bouygues Telecom

Le forfait NRJ Mobile est destiné à l'utilisateur qui cherche un forfait 100 Go 5G au meilleur prix et pour qui l'usage d'internet à l'étranger est très occasionnel.

