On trouve maintenant assez souvent des forfaits 5G avec une enveloppe de 100 Go pour moins de 10 € par mois : actuellement, c'est Auchan Télécom, RED by SFR et NRJ Mobile qui les proposent. Voyons voir leurs différences pour vous aider à trouver celui qu'il vous faut.
Auchan Télécom : le plus généreux pour l'Europe
Ce forfait de Auchan Télécom se distingue par la quantité de données mobiles allouées pour les voyages en Europe et dans les DOM.
- Prix : 8,99 €/mois
- Data en France : 100 Go en 5G
- Data en UE / DOM : 27 Go
- Carte SIM : 1 €
- Réseau : Bouygues Telecom
Le forfait Auchan 100 Go est destiné à celui qui voyage le plus souvent en Europe et qui veut maximiser son enveloppe internet sans payer plus.
RED by SFR : le choix de l'équilibre
L'offre de RED se positionne comme un excellent équilibre entre une utilisation massive en France et des besoins confortables pour l'étranger, le tout sans engagement.
- Prix : 8,99 €/mois
- Data en France : 100 Go en 5G
- Data en UE/DOM : 26 Go
- Carte SIM / eSIM : 10 €
- Réseau : SFR
Le forfait de RED est destiné à celui qui cherche une offre très équilibrée avec une belle enveloppe de data pour l'Europe.
NRJ Mobile : l'essentiel sans fioritures
Cette offre de NRJ Mobile les mêmes bases que les deux autres, mais avec une enveloppe de données à l'étranger légèrement inférieure.
- Prix : 8,99 €/mois
- Data en France : 100 Go en 5G
- Data en UE/DOM : 22 Go
- Carte SIM : 1 €
- Réseau : Bouygues Telecom
Le forfait NRJ Mobile est destiné à l'utilisateur qui cherche un forfait 100 Go 5G au meilleur prix et pour qui l'usage d'internet à l'étranger est très occasionnel.
