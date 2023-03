Commençons par le forfait mobile Woot 5G 130 Go sans engagement de NRJ Mobile. Cette offre intègre 130 Go de données mobiles 5G pour moins de 13 € par mois.

Le forfait Woot 5G 130 Go comprend les appels, SMS et MMS illimités en France métropolitaine et en Europe / DOM, ainsi qu'une enveloppe de data en 5G de 130 Go (débit réduit au-delà) dont 25 Go depuis l'Europe et les DOM. La carte SIM est facturée 1 €.

A noter que c'est le réseau de Bouygues Telecom qui est utilisé.

Le forfait mobile Woot 5G 130 Go NRJ Mobile est à 12,99 € / mois sans engagement.







Passons ensuite au forfait mobile 130 Go 5G de Cdiscount Mobile qui propose 130 Go de données mobiles 5G en France (débit réduit au-delà) et 25 Go d'internet mobile 4G en plus dans l'Europe et les DOM (plus de 30 destinations). Cette offre comprend les appels et SMS / MMS illimités en France et depuis l'Union européenne et les DOM.

Cet opérateur virtuel utilise le réseau 5G de chez Bouygues Telecom, très performant en termes de couverture réseau en France.

Le forfait Cdiscount Mobile 130 Go 5G est à 12,99 € / mois sans engagement.

