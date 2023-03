La couverture fibre est de plus en plus importante dans l'hexagone et les fournisseurs d'accès à internet cherchent donc à recruter toujours plus de nouveaux abonnés. Dans ce segment, les 4 opérateurs nationaux s'affrontent, à savoir Orange, Free, SFR et Bouygues Telecom. Notons qu'il est important de renégocier TOUS LES ANS son forfait fibre afin de faire jouer la concurrence et toujours économiser plus.

Nous allons ici vous présenter les différents forfaits fibre disponibles à moins de 20 €.

Red by SFR

Voici ce que propose le forfait fibre Red by SFR sans engagement pour 18,99 € la première année puis 28,99 € ensuite :

Une connexion de 500 / 500 Mbps (descendant / montant)

(descendant / montant) Appels illimités vers les fixes et les mobiles en France et vers les fixes dans plus de 100 destinations internationales

Bouquet TV de 35 chaînes visionnables depuis un ordinateur, une tablette ou un smartphone via l'appli RED TV

visionnables depuis un ordinateur, une tablette ou un smartphone via l'appli RED TV Achat d'un décodeur TV à 29 € au lieu de 60 € pour regarder les chaînes via le décodeur sur sa TV

Accès à 100 chaînes supplémentaires pour 3 € par mois

par mois SFR Cloud 10 Go de stockage cloud inclus.

En option à +7€/mois, des débits de 1Gb/s en téléchargement et 700Mb/s en envoi et avec la SFR box 8 (WiFi 6)



A noter qu'un mois d'abonnement est offert actuellement.

L'abonnement fibre RED by SFR est à 18,99 € par mois pendant 1 an



Free

L'offre Freebox Révolution est sous engagement d'un an et proposée à 19,99 €/mois pendant un an puis 44,99 €/mois ensuite. Elle propose :

1 Gbps en téléchargement et 600 Mbps en envoi

en téléchargement et en envoi Appels illimités vers les fixes en France, DOM et vers 100 destinations internationales

270 chaines incluses dont 50 chaines TV by CANAL

incluses TV by CANAL Prime Vidéo inclus pendant 6 mois, Canal+ Series inclus 12 mois

App Free Ligue 1 pour visionner le football

pour visionner le football Lecteur Blu-ray intégré.

L'abonnement fibre Freebox Révolution est au prix de 19,99 € par mois pendant un an.

SFR Fibre starter

SFR propose son offre SFR Fibre Starter avec engagement d'un an au tarif de 19,99 €/mois puis 34,99 €/mois ensuite. Elle propose :

Appels illimités vers les fixes en Europe

500 Mbps en descendant et 500 Mbps en montant

en descendant et en montant SFR Box 7 avec WiFi 5

Box 4G incluse

Bouquet 160 chaînes incluses et service TV

Répéteur Smart WiFi à 3 € par mois

Box de poche 4G à 5 € par mois

L'abonnement SFR Fibre Starter est au petit prix de 19,99 € par mois.

Bbox fit

Résumons l'offre fibre Bbox Fit qui est avec engagement d'un an et proposée à 16,99 €/mois la première année puis 31,99 €/mois ensuite :

400 Mbps en débit descendant et 400 Mbps en montant

en débit descendant et en montant Appels illimités vers les fixes en France, DOM et vers 110 destinations

Livebox 5 avec le Wi-Fi intelligent

L'abonnement Bbox fit est au petit prix de 16,99 € par mois la première année.

La boite Sosh

Faisons un résumé de ce que propose Sosh, filiale d'Orange, dans cette offre sans engagement proposée au prix de 19,99 €/mois la première année puis 29,99 €/mois ensuite :

300 Mbps en descendant et 300 Mbps en montant

en descendant et en montant Appels illimités vers les fixes en France, DOM et vers 100 destinations internationales

La TV avec 72 chaînes visionnables avec l'application mobile ou option décodeur TV à 5 € par mois

Livebox 5 avec le Wi-Fi intelligent

L'abonnement Sosh est au prix réduit de 19,99 € par mois pendant 12 mois.



